Los camping refuerzan su oferta e incrementan sus plazas en un 27%

José Ángel Campillo Soria

El turismo en contacto con la naturaleza o la estancia con menos formalidades y con la posibilidad de tener un punto de anclaje para rutas ha incrementado notablemente su oferta. Las plazas de camping en la provincia se disparan y, aunque la afluencia ha sido menor en la primera etapa del verano, esta merma se ve compensada por una estancia más prolongada. Casi una tercera parte de las plazas de alojamiento en Soria se corresponde en Soria con los camping. Y estas áreas han elevado en un 27% su capacidad. Las 4.640 plazas que constaban en julio del año pasado se han convertido en 5.898 en el mismo mes de este año. Una sustancial variación, a la cabeza de los diferentes tipos de establecimientos para recibir a los turistas.

En cuanto a la recepción, los camping tendieron a la baja en este periodo de referencia, según constata la estadística de la Comunidad Autónoma. La tendencia general de la provincia fue muy positiva, con una elevación del 4%, hasta llegar a los 60.582 viajeros. De ellos, 10.456 se alojaron en tiendas o bungalós. Si embargo, se produjo una caída en relación a julio de 2022 de casi 4.000 personas. Una rebaja que, curiosamente, coincide porcentualmente con la elevación de plazas: un 27%.

La demanda se encogió, pero a cambio permaneció mucho más en el área. En 3,1 días se cifra la estancia media, lo que significó un 60% más que hace doce meses. El recuento de pernoctaciones quedó en casi 32.500, con una subida del 16,6%. En cuanto al número de establecimientos, el registro oficial sigue situándose en ocho, lo mismo que el año pasado.

De los primeros compases del verano (la estadística de agosto aún no se ha publicado) llaman la atención otros resultados. Por ejemplo, la situación de las viviendas de uso turístico y los hoteles y hostales.

En el primer caso, su número ha subido en varios escalones. Nada menos que en un 51%, ya que en la actualidad constan 212, frente a las 161 contabilizadas doce meses antes. No obstante, esta oferta más abultada no tiene que ver con una demanda que vaya a la par. De hecho, se ha registrado una caída del 4% y la cantidad de viajeros permanece estancada en el entorno de los 1.800. Mientras, las plazas se colocan en 1.301. Como sucede con los camping (aunque de manera mucho más plural al haber aumentado tan considerablemente los establecimientos, lo que no ocurre con las zonas de acampada), la estancia media mejora el panorama. Roza ya las tres jornadas (2,9) y se coloca al alza en un 44%.

En cuanto a los hoteles y hostales, se detecta que la oferta se reajusta. El número de empresas no ha variado prácticamente (hay una más), pero las plazas se reducen. El último recuento arroja 4.151, (122 menos). Aquí el comportamiento del público pasa por rebajar la estancia (1,2 días de media, un 44% menos). A cambio, el viajero sigue siendo fiel a la habitación tradicional. Más de la mitad de los 60.500 viajeros que alojó Soria en el mes de julio se quedó en hotel, hostal o pensión. El conjunto registró casi un 7% más.

El seguimiento turístico de los primeros compases del verano revela que los albergues no sumaron más establecimientos ni plazas que en el mismo periodo de 2022. Sin embargo, las personas alojadas en ellos se incrementaron en un 28%, hasta llegar a las 782. Una demanda fiel para conocer el territorio con más detalle, ya que la estancia se colocó en 2,5 días (elevación de un tercio) y las 1.946 pernoctaciones representaron un 70% más.