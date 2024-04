Mínguez reclama a Mañueco deudas pendientes con Soria como la Audiencia

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Cuatro años han pasado desde el último encuentro oficial entre el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, quien ha solicitado la reunión, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Será la oportunidad buscada para reclamar a la Junta «deudas pendientes con Soria», como avanzó ayer el regidor soriano sobre la cita de esta mañana en la sede de la Presidencia de la Junta en Valladolid.

Mínguez pidió oficialmente mantener una reunión ya el pasado mes de febrero, pero no ha dejado de solicitarlo en los últimos años para abordar todos los proyectos que requieren financiación autonómica como el polígono de Valcorba, el centro cultural Palacio de la Audiencia o una nueva Escuela Oficial de Idiomas. El alcalde aseguró ayer que pondrá sobre la mesa «proyectos ya conocidos, como la homogeneización de las ayudas para el emprendimiento, para la instalación de las empresas en Soria respecto a su alfoz, que se aleje la competencia desleal que entendemos que se hace con la implantación de empresas en el Parque Empresarial del Medio Ambiente. No estamos en contra de su desarrollo pero no puede ser sólo el PEMA», recalcó.

Este asunto se arrastra desde el año 2005 por el compromiso adquirido por el Gobierno regional de aportar 35 millones, a lo que no se le da presupuesto, como critica el Ayuntamiento.

«Si cogiéramos la carpeta que llevamos hace cuatro años en la reunión que mantuvimos, prácticamente podríamos repetir uno por uno», recalcó y enumeró actuaciones pendientes como una nueva Escuela Oficial de Idiomas, el centro de salud Soria Norte, la culminación de las obras del hospital, el centro de FP Picos Frentes, «que ahora avanza», y también el Palacio de la Audiencia -el compromiso de la Junta es financiar el 70%-, «pero sin dotación presupuestaria, lo que más me asusta», reconoció el alcalde, «porque la adjudicación del proyecto es inminente y por lo tanto a lo largo de este año tendríamos que tener dinero para poder licitar la ejecución de la obra. Para nosotros es importantísima, de restauración y rehabilitación de toda una zona y de incorporar un espacio cultural más a la ciudad», matizó, y recordó también los 2,6 millones de renaturalización y urbanización, «que se va cumpliendo con cuentagotas, con aportaciones de 200.000 euros, al que se necesita dar un impulso».

La reunión está prevista para las 12.30 horas de hoy y al término de la misma el alcalde comparecerá junto al consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.