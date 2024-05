La educación ambiental moviliza a 2.000 escolares en Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El programa de educación ambiental es un veterano de las acciones municipales. Lleva «muchísimos años» en curso, «incluso en la época de pandemia no se dejó de hacer educación ambiental con los niños». Alrededor de 2.000 escolares de la capital participan en esta actividad cofinanciada por la Junta, que en el mes de mayo se centra en la Dehesa. «Incluso antes que otros ayuntamientos en otras ciudades más grandes, el Ayuntamiento de Soria siempre apostado por tener una campaña educación ambiental con los escolares y con el público en general y la sigue manteniendo», señaló la concejala Yolanda Santos, ayer en el repaso de lo que se viene realizando.

Los chavales de primero a cuarto de Primaria son los destinatarios de los talleres de mayo, con las explicaciones sobre el parque («un jardín botánico espectacular y aprenden sobre las especies más significativas») y la visita al aula ambiental y el vivero. Este «es uno de los sitios también y más requeridos por los colegios porque les resulta muy curioso», indicó la concejala.

La campaña comenzó en febrero con una charla sobre micología y el mundo de la trufa. Ya en abril se celebraron encuentros con la protectora Redención, acerca de «las responsabilidades que se tienen cuando alguien adopta una mascota en casa». Los participantes «han podido conocer de primera mano la labor de esta asociación que acoge a los perros que la gente deja o que no puede tener en casa». De cara a junio se espera una visita al Amogable y una excursión a Valonsadero. El programa, con distintos destinatarios y contenidos en función de las edades, se reanuda en septiembre, al ir por año natural.

La educación ambiental no sólo se centra en los más pequeños. No deja de ser tal la carpa que en estos días divulga el reciclaje en el Espolón, a cargo de la empresa de recogida y limpieza viaria, Valoriza. Con ella se desarrollan además los Senderos del Duero, la caminata por rutas singulares vinculadas al río, que hace unos días discurrieron por el Pico Frentes. Además de las campañas de reciclaje con adultos, las hay específicas para escolares. «Intentamos llegar a todo el mundo sensibilizando y no es una campaña de ahora, es de de de toda la vida del Ayuntamiento de Soria», expresó la concejala.

Las acciones van en estos momentos de la mano con otros grandes proyectos, por ejemplo el Brera de renaturalizaciones urbanas. Sin ir más lejos, ayer tuvo lugar un encuentro de inventario de aves, una jornada de ciencia ciudadana.