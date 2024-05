Ignacio Mainez Lozano: «Mi sueño sería torear el Viernes de Toros en honor a mi padre»

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Ignacio Mainez Lozano, ‘El Mestenceño’, es un joven novillero que va de pueblo en pueblo y de capea en capea esperando encontrar una oportunidad. Su pasión por los toros le viene desde bien pequeño de la mano de los actos taurinos que se celebran en su pueblo, Mestanza, (Ciudad Real) durante las fiestas de Pantaleón. De su pueblo ha tomado su sobrenombre: ‘El Mestanceño’. «Recuerdo desde pequeño jugando con los típicos carretones con los pitones, asistir a los encierros...».

Su vida no ha sido fácil. Se fue de casa con 16 años: «Cogí la maleta y me fui» indagando en sus raíces paternas ya que fue a esa edad cuando se enteró de quién era su padre. Un soriano de Las Aldehuelas (Tierras Altas). Mientras trabajaba no daba la espalda a su afición y, de hecho, durante seis meses estuvo apuntado a la Escuela de Tauromaquia de Ciudad Real aunque pronto descubrió que no estaba hecho para seguir unos cánones de enseñanza: «Soy autodidacta». Él va de capea a capea, de encierro en encierro y de pueblo en pueblo para poder dar unos pases a un animal del que habla con gran respeto.

Su sueño sería poder llegar a vestirse de luces en la plaza de toros de Soria durante el próximo Viernes de Toros. «Sería un gran homenaje a mi padre. Pido una oportunidad. Me gustaría hacer fuerza y conseguirlo», lanza, para quien tenga que recoger el guante. Mientras tanto, y aunque ahora se encuentra en la Comunidad Valenciana «trabajando», su idea es «acudir a Soria a las fiestas de San Juan para participar en La Saca y los festejos previos de Valonsadero, que me han hablado mucho de ellos pero no los he vivido». Y, para el año que viene, «mi idea es volver a Soria y echar cien vacas avileñas de carne en Las Aldehuelas, el pueblo de mi padre», repite.

A pesar de que es joven ya cuenta con seis cornadas en su cuerpo. Una de ellas en el cuello. La más grave junto a otra en la ingle. Sin embargo, «y a pesar de la cornada en el cuello, los 50 puntos de sutura para cerrar la herida, y de lo que me decían los médicos, seis días después del percance me volví a vestir de luces porque tenía una novillada firmada». Y salió al albero.

Afirma que la muerte en la plaza de Iván Fandiño le afectó mucho y le hizo dejar la muleta unos años y también la Península. Sin embargo, no puede negar la pasión, la adrenalina y la gran afición que siente por el mundo taurino y, al regresar, volvió a coger los trastos. «Mi toreo es antiguo. Siempre dando el pecho a los toros. De frente. Siempre con la pata delante. Nunca detrás», explica.

Una de sus grandes oportunidades le llegó en Moraleja (Cáceres). En la corrida que cerraba las fiestas, se anunciaba Antonio Ferrera. «Cuando entró en la plaza, me acerqué a saludarle y enseñarle una foto mía, que ya había visto», explica y añade: «Cuando el segundo toro fue devuelto, Ferrera pidió permiso al palco para que bajara al albero a torear al animal: «Señor presidente, este novillero se está jugando la vida de pueblo en pueblo con toros. Vamos a darle la oportunidad de matar el toro que usted acaba de devolver», dijo Ferrera, según indica Lozano. «Lo que sentí fue algo inexplicable. Hice historia sin pisar Madrid. A partir de ahí me apoderaron y viaje a México donde participé en varias novilladas».

Y, mientras tanto, sigue recorriendo los pueblos de España en busca de su tarde perfecta, la que le dé la oportunidad que busca: «Ninguna plaza de pueblo va a ser menos que si estuviera en Madrid o Sevilla. Yo quiero ser una figura del toreo». Tesón y ganas le sobran.