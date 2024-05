El PP denuncia que el PSOE les expulsa de la negociación laboral en el Ayuntamiento de Soria

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

"El PSOE ha dejado fuera de la mesa de negociación al grupo Municipal Popular durante este mandato, hasta ahora, siempre había formado parte de ellas". Esta es la denuncia que han hecho este miércoles los populares sobre las negociaciones que el equipo de gobierno mantiene con los empleados municipales del Ayuntamiento de Soria.

A través de un comunicado, el PP señala que esta decisión "no viene acompañada de ninguna justificación, más allá de una clara intención de opacar las negociaciones y de una evidente falta de transparencia de estas". Resalta que es "curioso" que esta decisión llegue "precisamente ahora que el ayuntamiento ha sido sancionado por su gestión en materia laboral y en una situación especialmente sensible y de gran malestar por parte de los trabajadores".

Subrayan los populares que la mesa de negociación es el lugar en el que tomar decisiones con los sindicatos, "y parece ser, que el PSOE tiene algo en contra de que la oposición pueda observar dichas negociaciones".

Desvela el PP que el grupo socialista ha realizado "un borrador" de un nuevo reglamento de la mesa, "que aún no está aprobado", pero que, sin embargo, "ya han comenzado a poner en marcha expulsando a la oposición de la mesa negociadora".

"No entendemos esta decisión, al igual que no ha sido entendida por los sindicatos, que ya han mostrado su malestar. El Grupo Municipal Popular representa a una parte de la patronal en el porcentaje de nuestra representación ciudadana y consideramos fundamental nuestra presencia en este tipo de negociaciones", apostilla.

El PP explica que "si esta decisión respondiera únicamente a cuestiones técnicas, como la no obligatoriedad de la presencia de la oposición, nunca antes eso había sido motivo de exclusión" y dice mantener "nuestra disposición e interés de formar parte de estas mesas negociadoras, por la transparencia, la pluralidad y la defensa de los intereses de los trabajadores. Creemos que esta decisión, no solo no responde a cuestiones técnicas, sino que esconde un interés particular del grupo socialista de apartarnos de las negociaciones con los trabajadores".