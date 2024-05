Las enfermedades de transmisión sexual registran una tendencia al alza en Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La tendencia es general y también ha llegado a Soria. El aumento de enfermedades de transmisión sexual es una realidad y todo apunta a la relajación en las medidas de prevención como causa. La llamada de atención saltó la semana pasada en el Consejo de Salud del centro de salud de Covaleda, donde se expuso un incremento de casos, que ha llevado a los ayuntamientos de la zona a lanzar una campaña de sensibilización para tratar de frenar los contagios.

Sífilis y gonorrea son las enfermedades detectadas en los últimos meses en la comarca, pero no hay motivo de alarma, destaca la jefa del Servicio Territorial de Sanidad, Elena del Vado, quien constata que la tendencia es general en todo el país, y también en la provincia, con casos en los distintos centros de salud, principalmente en la capital, consecuencia lógica de una mayor población. «En Soria hay semanas de cuatro o cinco diagnosticados pero también hay semanas que no hay ninguno», especificó. Las enfermedades de transmisión sexual son de declaración obligatoria. Explica que también hay casos de sida, pero eso no significa que sean nuevos puesto que es una enfermedad que prevalece en el tiempo.

En cuanto a los casos de enfermedades de transmisión sexual detectados en la comarca de Pinares, con varios afectados de sífilis, gonorrea y sida, Vinuesa es la localidad más afectada por esta incidencia, «preocupante», como reconoció el alcalde, Juan Ramón Soria, tras conocer la información facilitada en el Consejo de Salud del pasado 15 de mayo, que cifró en unos siete casos en enero y otros tantos en febrero.

Según asistentes al Consejo, allí se informó de que el aumento estaba por encima de la media nacional y que era un problema sanitario grave, cifrando en al menos dos los casos de sida. Y éste es uno de los aspectos que más preocupa. «Me preocupa que existan porque puede haber más. En el resto de enfermedades como gonorrea y sífilis se trata con medicación, pero el VIH es más complicado», aseguró el alcalde de Covaleda, José Llorente.

En los ayuntamientos ya han lanzado una campaña de sensibilización, con carteles distribuidos por la Junta de Castilla y León, informando de teléfonos y protocolos «para una sexualidad sana y responsable».

El origen de esta incidencia es desconocido y el rango de edad de los afectados está entre los 20 y los 4o años, por lo tanto quedan fuera los adolescentes, que, desde el punto de vista de la concienciación, se consideran más vulnerables, pero no es este el caso.

El alcalde de Vinuesa insistió en la necesidad de tomar precauciones para evitar los contagios y habló de «estupidez en pleno siglo XXI con toda la información disponible que existe al respecto». «No es cuestión de alarmar pero sí hay inquietud por algo que no ha existido y ahora tenemos», añadió Soria.

La acción ahora desde los ayuntamientos pasa por distribuir los carteles informativos y que también lo hagan las diferentes asociaciones, que igualmente asistieron al Consejo de Salud de la semana pasada, al objeto de que llegue al mayor número de personas posible. Los ayuntamientos ya han colgado los carteles en sus páginas web y en las redes sociales.

La responsable del Servicio Territorial de Sanidad de Soria quiso hacer hincapié en la necesidad de adoptar medidas de prevención, «porque parece que se está olvidando la importancia de adoptarlas para evitar la transmisión. La gente le ha perdido un poco el miedo. Quizá se están utilizando otros métodos pero que no impiden que se contagien estas enfermedades», concretó.

Respecto al Consejo de Salud celebrado en Covaleda, del que tuvo conocimiento por asistentes al mismo, señaló que el coordinador del centro de salud de Covaleda «buscaba incidir en el hecho de que los casos estaban aumentando, como ocurre a nivel general, para sensibilizar a la población y que se podían tomar medidas», como así ha ocurrido ya con las campañas lanzadas, pero sin generar ninguna alarma, quiso manifestar la jefa del Servicio Territorial.