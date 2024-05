El Ayuntamiento de Soria adjudica en más de 200.000 euros la digitalización del Mercado Municipal

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria adjudicó, por más de 200.000 euros, la digitalización del Mercado Municipal vinculada a la consecución de fondos europeos y que permitirá mejorar las prestaciones del espacio comercial y, de forma especial, en innovación para dar un salto en la experiencia de compra de la clientela. “La idea es caminar hacia la excelencia en la atención al cliente y dar un paso adelante en esas nuevas tecnologías”, afirmó el alcalde, Carlos Martínez.

“Hemos mantenido contactos con los comerciantes para detallarles las características del citado pliego y ha destacado esta apuesta por obtener formas de financiación extraordinaria”, apuntó. Dicha adjudicación se ha dividido en varios lotes, con los que se pretende la puesta en marcha de un programa de digitalización 360º del comercio electrónico, informa Ical.

Todo ello centrado en varios objetivos, como es que los establecimientos del mercado puedan obtener ingresos en situaciones excepcionales como pudo ocurrir, por ejemplo, durante el confinamiento; vendan online para continuar con su actividad y llegar a más clientes, no solo el público local; aumentar el número de clientes al dar la posibilidad de vender por todo el territorio nacional, incluyendo el pago y envío a todo el territorio nacional; dar visibilidad a todos los establecimientos, especialmente los no digitalizados o qué no disponen de web y potenciar la diferenciación del municipio a través de los productos, tanto al mostrarlos en el Marketplace, como posicionándolos en Google.

De igual manera, ampliar los servicios que actualmente se prestan en el mercado municipal, así como los horarios de venta, ya que la venta online permite un servicio 24 horas al consumidor en cuanto a poder tramitar sus pedidos; adaptarse a la nueva situación y hábitos de compra, facilitando las compras a los clientes que no pueden acudir al mercado, favoreciendo la inclusión social; impulsar la innovación y modernización tecnológica y la mejora de la competitividad de los comerciantes de forma sostenible, fiable y segura; y facilitar una economía y un consumo más sostenibles, con el aprovechamiento de los alimentos y productos perecederos no vendidos.