Aparicio arremete en la Gala de FOES contra quienes recortan "la libertad de opinión"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Tres empresarios y dos empresas de la provincia han sido los protagonistas de la Gala del XXX aniversario de los Premios FOES en el que José Isla Orte recibe el Premio FOES Empresario Soriano 2023 y Premio CEOE Castilla y León, y en el que también resultaron galardonados Bioeléctrica de Garray-ENSO con el premio Empresa Soriana; Rodolfo Gil Jiménez, con el Empresario Soriano en el Exterior; y a Rubén Torre González con el Joven Empresario Soriano 2023. Además, hubo una mención especial para Panadería Miranda, por su centenaria trayectoria.

Sin embargo, sobresale dentro de la gala el discurso del presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas y de Cecale, Santiago Aparicio, quien denuncia un recorte en la libertad de opinión, de tal envergadura, en su opinión, que se ha producido «un retroceso de 49 años». «Vivimos un momento de confrontación continua, de auténtica hostilidad que hace que en el momento en que alguien traslada su opinión acerca de cualquier tema, importante o banal, siempre hay otro que salta enfurecido confrontando, y echando tierra sobre la opinión vertida, y estoy hablando de cualquier ámbito de la vida», ha lamentado.

Para Aparicio, «de repente, poco a poco y sin darnos cuenta, hemos retrocedido 49 años y aunque de ‘iure’, tenemos derecho a la libertad de opinión, no es así de facto. Y lo ven ustedes, seguro, en su trato con clientes, con proveedores, en conversaciones con amigos, con familiares, y lo vemos nosotros, como organizaciones empresariales, como representantes legales de los empresarios, en muchas de las reuniones que mantenemos, y cada día más».

Y ha mandado un mensaje que se interpreta como una crítica al alcalde de Soria y al secretario general del PSOE por sus recientes críticas a la patronal, en las que les acusaban de entrar en campaña tras las críticas de los empresarios por el nulo incremento de las ayudas derivado de la reunión con la ministra: «Se nos riñe, se nos ataca, se nos tilda de insolidarios, de interesados, e incluso senos ha llegado a poner color político, añadiendo, que no tenemos voluntad de cooperar, y renglón seguido, se rompe la baraja, esperando seguramente que soltemos un improperio, lo suficientemente grueso como para ocupar 280 caracteres en twiter», y añadió: «Guerra a la vista por una opinión libre, a la que constitucionalmente tenemos derecho. Y por desgracia, esto que les estoy contando, aplica al ámbito nacional, al regional y también al más cercano, al de nuestra querida Soria».

Llama a la «neutralidad por parte de los interlocutores», pues «nos encontramos con representantes públicos posicionados, que sintiéndose imbuidos de supremacía moral, nos presionan para cambiar los principios y puntos de vista que defendemos, llegando en ocasiones, incluso, a las amenazas. Critica la «creciente deriva que el devenir político y social, está llevando a nuestro país y a la que, por desgracia» y el «frentismo».

En el capítulo de reivindicaciones, se ha referido a «nuestra eterna autovía del Duero, de la que ya nadie se acuerda»; de la finalización de la A15 «que nos debiera conectar por autovía con Navarra y Francia». De la exclusión de Soria de los corredores ferroviarios de transporte de mercancías, «de un hospital que más bien parece la obra del Pilar», de la falta de conectividad en las zonas rurales, de la falta de medidas para frenar la despoblación, «de la carencia de vivienda en el medio rural», y de unas ayudas de funcionamiento «que no están cumpliendo con el objetivo que marcó la Comisión Europea».

El Aula Magna Tirso de Molina ha sido el escenario de la Gala en la que se dio cita la flor y nata del empresariado soriano. El premio CEOE Castilla y León, José Isla, ha explicado que «al final pensarlo es gratificante porque de alguna forma te viene a decir que la gente ha considerado una trayectoria de 42 años y el esfuerzo y lo que de alguna forma has creado. Para nosotros en una provincia como Soria es más fácil porque somos menos, pero es más difícil por la gente, por lo que somos y porque nos conocemos todos», ha subrayado.

A juicio de Isla, «hay que considerar la empresa, la vida y la vida en la calle, y aquí tienes que hacerlo bien en todos los sitios. ¿Cambios en estos años? La forma de empresa no ha cambiado. Ha evolucionado con los tiempos y los tiempos últimamente han cambiado mucho, pero lo que más ha cambiado en los últimos 4 o 5 años es la disposición y el querer trabajar y encontrar personal que quiera trabajar. Esto sí ha tenido una gran evolución, el querer trabajar y las responsabilidades, eso es impresionante. A mí me lo cuentan hace 15 años y no me lo hubiera creído. La gente está mentalizado que se piensa que es ir a final de mes a cobrar y no trabajar. La gente tiene que tener un sueldo digno, eso lo tengo clarísimo, pero primero trabajar y ganárselo».

Por su parte, Rodolfo Gil Jiménez, empresario soriano en el exterior. con antecedentes familiares en San Andrés de Soria (su abuelo, Lucas Gil, emigró a finales del siglo XIX), lleva escrito en el ADN la iniciativa empresarial. En 2006 funda Agro Orchids, que hoy es una de las mayores empresas exportadoras de orquídeas de Costa Rica, ha dicho estar «muy honrado» con el reconocimiento, especialmente por los orígenes: «Mi abuelo nació aquí».

Rubén Torre González, joven empresario soriano, ha referido que era un galardón «que no me lo esperaba. Tuve una gran sorpresa a una trayectoria que siempre cuesta llevarla a cabo, y a seguir. Seguir el negocio familiar es un orgullo, es un legado de la familia y por supuesto prosperar y hacerlo crecer, todavía más, con mucha ilusión».

Por su parte, la planta Bioeléctrica de Garray operada por ENSO, se llevó el premio empresa soriana, con la primera central de biomasa en ser admitida por Red Eléctrica Española en la Banda de Regulación (centrales que ayudan a regular el sistema eléctrico), y está considerada parte de las centrales críticas o estratégicas del sistema. «Compromiso, integridad, transparencia, innovación y sostenibilidad» son los valores que guían este proyecto industrial, según explicaron sus responsables, en busca deun modelo económico ambientalmente sostenible.