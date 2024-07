Vox critica el "gran hermano" de la zona de bajas emisiones y acusa al Ayuntamiento de Soria de querer recaudar

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Soria denuncia la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones, ZBE, por parte del Consistorio, aunque de momento no tenga carácter ejecutivo sino sólo informativo. "En un futuro muy próximo lo tendrá, porque estas ZBE no tienen otro fin que multar", aseguró el portavoz del grupo, Fernando Castillo, quien añadió que el Consistorio "no tendrá problema en activar" lo que calificó de "gran hermano".

Según Vox, no existe obligatoriedad en Soria de establecer una zona de bajas emisiones porque la calidad del aire es "extraordinaria", y por lo tanto "no hay necesidad, y su puesta en marcha está "alejada del sentido común".

El grupo municipal entiende que es mayor la contaminación acústica que hay en la ciudad debido a los adoquines, cuya presencia está aumentando, además de generar problemas de desplazamiento personas con poco movilidad, o mujeres con tacones, puntualizó Castillo. El concejal criticó el modelo de movilidad en la capital que está promoviendo el Ayuntamiento, y puso como ejemplo el "fracaso" de la promoción de las bicicletas, por las condiciones climáticas y las cuestas, añadió. "Se invierte demasiado dinero en carriles bici cuando hay otras necesidades", expresó Castillo.

Criticó igualmente las zonas pacificadas, "en las que el Ayuntamiento ha tenido que poner jardineras para que no haya confusiones, es grave y lamentable", y aseguró que Soria es una "ciudad rota" para los pequeños desplazamientos, con problemas de aparcamiento además, que no sea zona azul o parking.

Asimismo, la ZBE, según el portavoz de Vox, influye negativamente en el comercio, "pues donde se ha implantado, el descenso en la actividad del comercio local es evidente".

Vox avanzó que acudirá a los tribunales si considera que la puesta en marcha es "punible". "En otras ciudades lo han echado para atrás por extralimitarse o no ser necesarias", matizó.

Por otro lado, el portavoz de Vox avanzó que en el pleno del Ayuntamiento de Soria del jueves, su grupo presentará una moción en contra del reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados, menas, por las comunidades autónomas. Además, reclamará que los grupos políticos y la Policía tenga acceso al padrón municipal, algo que, afirmó, no ocurre actualmente. "La puerta que se abre a la inmigración ilegal tiene que ver con el empadronamiento fraudulento", señaló Castillo, quien aseguró que a Soria "llegan autobuses nocturnos con inmigrantes que personas hacen desaparecer en segundos".