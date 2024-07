El Ayuntamiento de Soria no recurrirá la sentencia del Contencioso de la 5ª planta y su demolición

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria no recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria que anuló la resolución municipal por la que se dejaba la puerta abierta a la legalización de la quinta planta de más construida en el edificio de Los Pajaritos II. Así lo confirmó el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, quien aseguró que "el Ayuntamiento no va a recurrir", en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. "Otra cosa es lo que haga la empresa", matizó el concejal, ya que la sentencia determina que la quinta planta que no figuraba en el proyecto inicial debe ser demolida en el plazo de dos meses.

Tras hacerse público el fallo judicial, el pasado lunes, por parte del PP, el concejal de Urbanismo, Luis Rey, afirmó que se estudiaría por parte de los técnicos la posibilidad del recurso, aunque mostrando la intención del equipo de Gobierno de no alargar procedimientos judiciales.

El recurso de apelación puede presentarse por las partes personadas en el proceso en el plazo de 15 días tras su notificación, que se produjo el viernes 5 de julio, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.