Un Aula Magna del Hotel San Francisco a rebosar atendió muy interesada a los avances en innovación e inteligencia artificial que presentaron en la jornada de ayer siete empresas sorianas con demostraciones en vivo de sus productos. Más de 150 personas asistieron al encuentro tecnológico ‘Conectando Soria al futuro: Innovación tecnológica y Kit Digital’ organizado por la Oficina Acelera Pyme para Kit Digital de la Cámara de Comercio de Soria, una iniciativa que cerró un año de actividades dedicadas a la digitalización y modernización de las empresas, con motivo del 125º aniversario de la entidad cameral.

Las empresas Nexo, Codeisan, Agerpix, Therminer, Ultus, Fora y Detektia enseñaron al público sus innovaciones, mostrando que el talento también está en Soria y cumpliendo el objetivo de conectar a las empresas de la provincia con las herramientas que necesitan para seguir creciendo en un entorno cada vez más digital. A continuación, el belga Thierry Moubax, experto en inteligencia artificial, explicó a los presentes cómo esta tecnología está transformando los negocios de todo el mundo: “Estamos en un momento clave de la inteligencia artificial, que está avanzando a un nivel exponencial, pero no nos damos cuenta a qué velocidad va. El problema es que si no te subes al tren hoy te vas a quedar atrás porque la distancia va a ser enorme”. Explicó que “hay una teoría que dice que en unos años va a ser más lista que todos los humanos juntos. Y luego llegará la superinteligencia. Lo que da miedo es que nosotros nos quedemos como los monos y nos controlen”.

Cree que lo que tiene que hacer la gente es empezar con la inteligencia artificial: “Como para correr una maratón, primero hay que andar, luego correr, y luego más rápido. Sobre todo enterarse, ver las capacidades que hay y luego ya aplicarlo”.

Ahí es donde él da prioridad a que las empresas den formación a su gente. “Lo que veo hoy en día, sobre todo en las grandes, es que tienen miedo a la privacidad, a dar los datos. Pero siempre se puede utilizar de otra manera”. Por eso, las pymes en este sentido juegan con ventaja y “en Soria hay mucha pyme, por lo que tiene que aprovecharlo. Empezar e intentar ver en nuestro proceso cómo hacerlo de manera más eficaz. A veces es dar un paso hacia atrás para luego dar diez hacia adelante”.

Tiene claro que en cualquier empresa de cualquier sector hay posibilidad de aplicar la inteligencia artificial porque hay una democratización de esta tecnología: “Desde un agricultor a un abogado. No hace falta ser rico o pobre. Incluso si eres un massai en África. Sólo con una conexión a internet, ser creativo y ver las posibilidades para luego crear soluciones a problemas y mejorar los procesos actuales. Hay que superar el miedo al cambio”.

Este experto en IA ve también que Soria tiene una ventaja, que es la del clima. “Hay un estudio que demuestra que la gente tiende más a trabajar donde no hace tan buen tiempo. Ese estudio indica que la economía crece allá donde la temperatura media ronda los 13 grados. Donde los demás están tumbados en la playa tú estás montando tu negocio y haciéndolo funcionar. Hay una ventaja enorme si se aprovecha bien”.

Cerró la jornada Felipe Romera, soriano que lidera el Polo Tecnológico de Málaga. Para Romera “la innovación es la clave del desarrollo, de eso no hay duda. Es un elemento vital para el desarrollo económico. Está demostrado que las empresas más innovadoras facturan más y contratan a más gente”. No obstante, explicó que “esto no es como echar un huevo a freír: Ser más innovador significa entender cómo la tecnología le puede ayudar, cómo la puede aplicar y cómo puede cooperar con otras empresas para sacar valor. Es difícil, pero es el camino, no hay otro”.

Romera ve el tejido empresarial soriano “muy interesante en cuanto a tecnología”, si bien cree que “tiene que crecer todavía mucho más”. A su juicio, hay muchas empresas innovadoras, pero deben sumar el valor y dar una marca Soria que permita entender que Soria existe”.

El encuentro contó también con un stand dedicado al programa Impulsa Startup de la Cámara de Comercio de Soria, una iniciativa pensada para apoyar a personas emprendedoras con ideas de negocio de base tecnológica y startups. Un programa que ofrece formación, asesoramiento, acompañamiento y mentorías para impulsar su constitución, desarrollo, crecimiento y expansión, reforzando el ecosistema emprendedor de Soria.

Y para finalizar, un desayuno networking para fomentar el intercambio de ideas y la creación de sinergias entre los asistentes, en el que se conocieron empresas, emprendedores y profesionales, compartieron experiencias y explorar posibles colaboraciones para impulsar nuevos proyectos en la provincia. “Queremos que las empresas de Soria vean en la tecnología y la innovación un aliado para su crecimiento, y que se sientan apoyadas por la Cámara de Comercio en su camino hacia la transformación digital”, indicó el presidente de la entidad cameral, Alberto Santamaría, al término de la jornada.