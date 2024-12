María Madurga renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Soria

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Duro golpe para el PP municipal y para su portavoz, Belén Izquierdo, que pierde a María Madurga. Año y medio después de tomar posesión, la concejal popular presenta su renuncia aludiendo a "motivos personales" y la imposibilidad de conjugar su actividad profesional y personal. Su sustituto, cuando se completen los trámites oportunos, será el número 8 en la lista, Álvaro del Río, actual subdirector de la residencia de El Royo.

Madurga se sumó al proyecto liderado por Belén Izquierdo para tratar de revertir los malos resultados que el PP acumulaba en la capital de la provincia en las elecciones municipales. Fue el 'fichaje estrella' de una lista en la que ocupó el tercer puesto. Una apuesta personal de Izquierdo que lograba incorporar a una profesional de reconocido prestigio y que había desarrollado también un perfil público a través de su labor como presidenta de la Asociación de Vecinos de Los Royales.

"Comunico mi renuncia como concejal", explicó ayer brevemente incidiendo en que "siempre entendía que la política no era un sillón al que aferrarse". Madurga agradeció el apoyo de los vecinos en primer término, el de sus compañeros de grupo y en especial el de Belén Izquierdo. Asimismo mostró su disposición a seguir colaborando con los populares. Madruga se marcha "con orgullo" por haber ocupado un acta de concejal en Soria.

Los motivos son "meramente personales" y derivados de la dificultad de compaginar su actividad profesional como su vida familiar. A estas circunstancia se ha sumado en las últimas semanas un proyecto empresarial propio. Madurga afirmó que en estos 18 meses "he dado lo mejor de mí y espero haber estado a la altura" y reconoció que se marcha con "muchas espinas" y lamentó la "impotencia y la frustración" que ha sentido en ocasiones ante la mayoría absoluta socialista porque "no han escuchado nuestras ideas, no hemos tenido ni voz ni voto".

Una emocionada Belén Izquierdo despedía entre lágrimas al que seguramente ha sido su principal apoyo en el grupo municipal mostrando su "comprensión" por la decisión tomada. "Lo puedo entender", explicó.

El puesto de María Madurga en el Ayuntamiento de Soria será ocupado por Álvaro del Río, número 8 de la lista presentada por el PP en las municipales de 2023. Nacido en Madrid el 13 de septiembre de 1972. Del Río tiene la titulación de Técnico Forestal, y coordinar de Ocio y Tiempo Libre. Ha sido director Residencia Almarza, cuidador en Asociación de alzheimer y ASAMIS, y actualmente es subdirector en Residencia Nuestra Señora de las Mercedes El Royo (Soria). "Vengo a la política de Soria para estar plenamente al servicio de los ciudadanos y darle a nuestra ciudad el lugar que se merece", comentó.