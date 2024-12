Mínguez apuesta por una candidatura única y recela de unas primarias "que siempre tensionan más un partido"

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, principal apuesta del PSOE para asumir la secretaría general del PSCyL en sustitución de Luis Tudanca, no es partidario de que el liderazgo del partido se aborde en un proceso de primarias. Martínez prefiere una candidatura única ya que los procesos de elección internos "siempre tensionan mucho más a un partido". "Ahora mismo se puede abordar la configuración de un equipo en el que podamos caber todas las sensibilidades, podamos reconocer el trabajo realizado y desarrollar un proyecto de futuro para esta Comunidad eso es lo que tenemos que hablar y lo que estamos hablando", remarcó.

El mensaje de Martínez apunta directamente a Tudanca que aún no se ha pronunciado su presencia o no en unas hipotéticas primarias cuyo plazo de presentación de candidaturas se inicia tras las fiestas navideñas. "No tengo miedo a las primarias, desde luego que no", insistió el alcalde soriano, insistiendo en que "lo que tenemos que hacer es trabajar sobre un proyecto político". Martínez volvió a referirse a que el PSOE no tiene que estar pendiente de la posibilidad de que se adelanten las elecciones en Castilla y León ya que "lo hará el señor Mañueco cuando le interese y lo puede hacer hasta el 22 de febrero".

Martínez recalca que el primer paso es el proyecto y después "habrá tiempo" para "el liderazgo y las personas que puedan surgir para unas candidaturas". "Siempre se tensiona mucho más un partido cuando se tiene que elegir entre personas", subrayó.

A pesar de la insistencia, Martínez Mínguez tampoco terminó de aclarar su posible candidatura al liderazgo del partido en la Comunidad. "Dije que se abría un proceso de diálogo, no que yo lo abría, los plazos están tasados", explicó. "Lo obligado que tenemos que hacer, porque lo marca el sentido común, es generar un espacio de diálogo entre las distintas agrupaciones para poder llegar a ese punto de consenso y desarrollar un puñetero proyecto político que de alguna forma obtenga la confianza de la ciudadanía para cambiar la Junta", aseguró destacando que "a Soria le interesa más que a nadie". "Ya se verá", respondió sobre su presencia al frente del partido incidiendo en que "vamos a ir paso a paso y también quiero recalcar el respeto al que hoy es secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, para que el diálogo sea también con él, escuchando todas las voluntades de los que pueden aspirar a asumir esa responsabilidad".

No han existido, según Martínez Mínguez, reuniones físicas hasta este momento, pero sí conversaciones que ya arrancaron en el congreso federal de Sevilla la semana pasada tanto con secretario generales como con "gente del entorno". "Teníamos una cosa clara, la necesidad de hacer un proyecto atractivo, luego configurar un equipo y luego un liderazgo que pueda de alguna forma hacer frente a la inacción absoluta que siempre tenemos con la administración autonómica", manifestó. Martínez apuesta por un trabajo "de cocina" y "sin mucho ruido a ser posible".

Sobre su posible salida del Ayuntamiento soriano fue más explícito. "No me voy de aquí", aseguró. "El mayor disgusto es para el PP que lleva 14 años diciendo que era un trampolín y ahora quieren que me vaya". "Tengo una mala noticia, no es el regalo que le van a traer los Reyes, sé que incluso hay apuestas, pero se pueden jugar una cena", concluyó.