El PP de Soria denuncia el "colapso" de la sanidad pública si se incorporan los mutualistas

El PP de Soria denuncia el "colapso" que supondría en la sanidad pública la incorporación de los mutualistas si finalmente queda desmantelado el sistema de aseguradoras para los funcionarios públicos. El diputado por Soria Tomás Cabezón, acompañado por el senador José Manuel Hernando, aseguró que el problema no sólo afecta a los 4.500 mutualistas de la provincia sino que tendrá un "impacto directo" sobre los 90.000 habitantes de la provincia por la situación sanitaria que se derivaría de carga adicional en el Sacyl.

Aunque no existe una estimación de los médicos que serían necesarios, desde el PP señalan que el problema que ha generado en Gobierno, "donde no lo había", es "especialmente grave" para provincias como Soria, porque no existe una planificación del Ejecutivo para asumir el impacto y proveer nuevos recursos económicos y de sanitarios.

"El modelo de Muface, que durante décadas ha garantizado una asistencia sanitaria de calidad, está siendo puesto en jaque por la gestión irresponsable del Gobierno central. Más de 4.500 mutualistas en Soria ven amenazado su derecho a elegir un sistema sanitario que ha funcionado de manera eficaz y que también alivia la presión sobre el sistema público”, recalcó Cabezón.

La propuesta del PP de Soria pasa por que el Gobierno apruebe una licitación del servicio de las aseguradoras con primas ajustadas para proteger "el derecho de elección de los mutualistas". Además, ha solicitado la comparecencia de los ministros Transformación Digital y de la Función Pública. Óscar López, y de Sanidad, Mónica García, criticando que López esté más preocupado de su candidatura al PSOE de Madrid que de cumplir con su Ministerio. También han presentado 80 preguntas parlamentarias para exigir claridad y soluciones concretas.

Cabezón reconoció que no son partidarios del sistema de mutuas, pero es un derecho adquirido por los funcionarios públicos y por lo tanto han de poder ejercerlo. Si bien, denunció que el Gobierno lo ha puesto en jaque sin tener una alternativa, dotando a la sanidad pública de un plan para poder absorber a los mutualistas.