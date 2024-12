El Tribunal Superior obliga a repetir un juicio con absolución por una agresión sexual en Soria

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Soria tendrá que repetir un juicio por un supuesto caso de agresión sexual, delito leve de lesiones y delito de amenazas que en un principio se saldó con la absolución del acusado. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) asume el recurso de la denunciante y la Fiscalía y sentencia que dicha absolución tuvo "motivación insuficiente", por lo que la anula. Por ello, toca volver al Palacio de los Condes de Gómara "para que se proceda a dictar nueva resolución, tras la celebración de nueva vista, debiendo el tribunal estar integrado por Magistrados diferentes".

La sentencia inicial consideraba probado que acusado y víctima "se conocieron años atrás y coincidieron en diversas excursiones, a las que denominaban como 'caravanas del amor' donde se reunían solteros y solteras". También daba por buena la invitación del primero a pasar unos días en su casa en la provincia de Soria, trasladándose la denunciante desde Madrid.

A partir de ahí estimó que "no ha resultado acreditado" un bloque de hechos denunciados, que incluían amenazas blandiendo un cuchillo, tocamientos, un forcejeo con rotura de ropa y hematomas o frases del calibre de: “que estaba muy buena, aquí se viene a follar, eres una estrecha”, “aquí habrá que hacerse una paja, porque si no, no te la hace nadie”, “tenemos un chocho en casa y no lo podemos catar, esta es una estrecha, ni fuma, ni bebe y no hay manera de echar un polvo” o “anda chocho vente 'pacá', que tenemos que echar un polvo", siempre citando textualmente la sentencia absolutoria original, que no daba estos hechos por acreditados.

No obstante la acusación particular recurrió en segunda instancia esta sentencia, que también dejaba sin efecto las medidas cautelares. El Ministerio Fiscal se adhirió a la petición de suspensión por "vulneración de derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, errónea valoración de prueba y omisión de la prueba esencial para la resolución del procedimiento, y quebrantamiento de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a la protección por parte de los poderes públicos de las víctimas de violencia sexual", algo que finalmente ha estimado el TSJCyL.

En sus fundamentos de derecho el Tribunal Superior asevera que "no es cierto que la denunciante haya incurrido en contradicciones, al menos que tengan un carácter esencial, en las distintas manifestaciones que ha efectuado en las distintas fases del procedimiento, pues, en cuanto a lo que constituye lo fundamental de su relato, las insinuaciones de índole sexual, y de carácter verbal, efectuadas por el acusado hacia su persona (que quizás por sí solas carecerían de contenido penal) pero que culminaron con el ataque que se afirma sufrido el día 3 de Agosto de 2021, con vertido de amenazas, tocamientos no consentidos en zonas íntimas y causación de lesiones, lo narrado por la víctima denunciante guarda una coherencia indiscutible" y "careciendo, por el contrario, de relevancia sustancial las imprecisiones o contradicciones que expresa la sentencia relativas al hecho de que la denunciante fuese a presentar la denuncia acompañada por" una vecina que no ceclaró en el primer juicio.

Asimismo "también carecen de relevancia, para desvirtuar su testimonio, las imprecisiones acerca de lo acontecido cuando salió del domicilio del acusado tras dicha agresión, y de la petición de auxilio que supuestamente efectuó a otras personas del entorno (la alcaldesa y el cura del pueblo) que tampoco han declarado como testigos por razones que también desconocemos, e igualmente la no identificación de otras personas que habrían presenciado comentarios soeces por parte del acusado, en el domicilio de éste, hechos ocurridos el día anterior a la supuesta agresión".

Desde el TSJCyL se rechaza de forma explícita "la afirmación que hace la sentencia recurrida acerca de que el testimonio de la denunciante no ha sido corroborado por los testigos que han depuesto" así como el hecho de que una amiga del denunciado afirmó no haber presenciado los hechos, dado que se había ido del domicilio tres días antes.

La nueva sentencia que obliga a repetir el juicio sostiene que "las declaraciones de los dos Agentes de la Guardia Civil sí corroboran la versión de los hechos de la denunciante, en lo que se refiere a que presenciaron, no lo hechos denunciados, pero sí el estado de agitación de la denunciante, la existencia en ésta de lesiones de reciente factura, el hallazgo de un cuchillo en la casa con el que la denunciante afirma que fue amenazada, y, lo que es más importante, el también hallazgo en la casa de un sujetador de la denunciante, roto, que confirma lo relatado por la misma acerca de que le fue arrancado o rasgado por el acusado en sus tocamientos. La sentencia ni siquiera razona o valora estos últimos elementos probatorios, las declaraciones de los Agentes de los Guardias Civiles y los citados hallazgos que se consignan en el atestado".