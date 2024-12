Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Los 12 votos del PSOE en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Soria permitieron ayer aprobar los presupuestos municipales para 2025 en la anunciada cantidad de 70,07 millones de euros, una cifra similar a la del pasado ejercicio. Lo hicieron en solitario, con el desacuerdo de la oposición que se pronunció a favor de rebajar impuestos. Las cuentas elaboradas por el equipo de Gobierno para el próximo ejercicio prevén un aumento de los ingresos mediante el incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, y del Impuesto de Vehículos, hasta un 2,36%, a la vez que se adaptan las tasas de vados y veladores, mientras se congelan el resto, manifestó en su intervención el concejal de Hacienda, Javier Muñoz. Aseguró que «las cuentas del Ayuntamiento van bien» y que el Consistorio mantiene «niveles de inversión», recordando los 22 millones del presente año y los 20 previstos, y aprobados, para 2025, gracias al impulso de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

Entre las inversiones previstas con fondos propios o financiadas por otras administraciones, una nueva fase de naves nido en Valcorba, una rotonda en la calle las Casas, la actuación de la segunda fase de la Plaza de Las Balsas, el acondicionamiento de dos aparcamientos disuasorios en la carretera de Logroño y en el entorno del Hospital, el acondicionamiento de un co-working artesano en el local municipal junto a los cines Mercado o la adecuación de nuevas pistas cubiertas de tenis y pádel en Fuente del Rey o las escaleras mecánicas para el Calaverón, «ya redactando el proyecto».

El debate plenario puso de manifiesto dos modelos a seguir, por un lado el PSOE, apostando por la aportación vía impuestos para dotar de más financiación a lo público, y por otro el de PP y Vox, partidarios de reducir impuestos para que sea el ciudadano quien disponga de ese capital.

La portavoz del PP, Belén Izquierdo, inició su intervención de forma clara anunciando el voto en contra de su grupo «por la subida de impuestos y la falta de empatía con nuestras propuestas», destacó, ya que recriminó al PSOE que primero critique sus ideas pero después las incorpore, como en el caso de los aparcamientos disuasorios que ha anunciado el equipo de Gobierno. Izquierdo resumió sus propuestas al nuevo presupuesto, valoradas en 2,5 millones, comenzando por una rebaja del 5% del IBI, lo que supondría «más de 27 euros menos de impuestos a cada soriano». Propuso crear un área específica de vivienda e iniciar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, además de innovar con un centro de control de semáforos regulado mediante inteligencia artificial, «aprovechando la tecnología», buscando además soluciones para la falta de aparcamientos en la ciudad con intervenciones en la ladera del Mirón y Fuente del Rey. Pidió una mejora de accesibilidad en la plaza de toros, más dotación para la Junta de Cofradías y propuso aplicar el plan de otras ciudades de aparcamiento temporal en los colegios para llevar a los menores («kiss and go»). «Esta es nuestra declaración de intenciones. A ver cuántas ocurrencias incorporarán en 2026», retó al equipo de Gobierno.

También el portavoz de Vox, Fernando Castillo, avanzó su voto negativo. «Los presupuestos son para lo esencial y necesidades, y el esfuerzo fiscal tienen que ver con el despilfarro del dinero público, y por eso este Ayuntamiento recurre al préstamo», recriminó Castillo, aseverando que los ingresos previstos por el PSOE tienen «una posibilidad mínima» de cumplirse, con unos cinco millones menos, estimó. Vox defendió otro modelo de ciudad, «no a golpe de modificaciones puntuales del PGOU», y reclamó más seguridad, con cámaras en la Zona. Se refirió al «tasazo de reciclaje», y que la UE dice que no es obligatorio repercutirlo en el ciudadano, como sostiene el PSOE, que lo llevará a efecto en 2026, como avanzó Muñoz. Asimismo, Castillo señaló que sólo se han ejecutado 47,5 millones del presupuesto actual.

El concejal de Hacienda recriminó que la oposición quiera la rebaja de impuestos pero a costa de partidas como la de acción social. «Con sus santas narices, bajan la partida de ayuda a domicilio de 2,7 millones a 1,7 para hacer un núcleo zoológico, bajada del IBI o el Museo de la Dieta Mediterránea. Se me caería la cara de vergüenza. Han tocado lo más básico. Eso les define como grupo», le espetó Muñoz a Vox, en el mismo tono crítico que empleó con el PP, al que echó en cara que la mayor parte de su intervención lo utilizara para hablar «de la Junta de Cofradías y del kiss and go». «Acusar de que no tenemos modelo de ciudad y venir con estas propuestas..., a mí se me caería la cara de vergüenza, repitió Muñoz, afirmando que los populares «engañan» al ciudadano con la rebaja del IBI. «Su gran reducción son 27 euros en el bolsillo de los sorianos».

Respecto a la ejecución del presupuesto, Muñoz señaló que actualmente son 16 millones los que están en fase de autorizado, es decir, que se gastarán.

El pleno también aprobó, con los votos en contra de la oposición, una corrección de errores en el documento de la relación de puestos de trabajo, RPT.