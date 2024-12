Denuncian ante la Inspección de Trabajo la falta de calefacción en los juzgados de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El sindicato CCOO denuncia ante la Inspección de Trabajo que desde el día 16 de diciembre el edificio de los Juzgados de Soria no dispone de sistema de calefacción, debido a un incendio en la caldera, y que desde esta fecha "las temperaturas soportadas por los trabajadores no se encuentran dentro las legalmente permitidas".

Asegura el sindicato en un comunicado que los trabajadores de la planta baja, donde se encuentran el Juzgado Decano, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 y el Instituto de Medicina Legal están soportando "vapores de gasoil, consecuencia del incendio de la caldera, produciendo en los trabajadores dolores de cabeza, mareos y vómitos".

"Lo único que la Administración ha realizado a raíz de la reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral, es permitir el teletrabajo y ofrecer a los trabajadores de la primera planta desplazarse a otros puestos limitados, al ofrecer tres despachos", señala el comunicado.

De este modo, denuncia "la falta de actuación de la Administración responsable", en este caso la Gerencia del Ministerio de Justicia, con sede en Burgos, "que no ha proporcionado sistema de calefacción alguno alternativo". Añade que los trabajadores que cuentan con algún aparato calefactor se lo han comprado con su dinero, ya que la administración no ha realizado ninguna compra.

Respecto a los trabajadores que se ven afectados "por los vapores de gasoil", no se ha previsto el traslado de los Juzgados hasta el cese de los vapores, afirma el sindicato, con lo que han de soportarlo los trabajadores que no pueden teletrabajar, "derecho que sólo permite la Administración cuando le viene bien, pero que no pueden ejercer los trabajadores, una vez terminadas las medidas por la pandemia covid".

"En ningún momento se ha informado por la Administración de las medidas tomadas, ni el tiempo en que se van a tener que soportar los efectos de la avería, teniendo en cuenta que nos encontramos en inverno, y el edificio en el que se encuentran los Juzgados adolece de un correcto aislamiento, y se encuentra sin calefacción, debiendo soportar los trabajadores y los ciudadanos que se ven obligados a acudir a los mismos unas temperaturas muy bajas", continúa el comunicado.

Por todo ello, solicitan que se provea de calefactores a todos los trabajadores de los Juzgados de Soria que lo necesiten, así como al recibidor donde se encuentran los ciudadanos esperando ser atendidos. Que se realice el traslado del los Juzgados afectados por los vapores de gasoil y que se informe a los trabajadores de la evolución de la reparación de la caldera.