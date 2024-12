Roban el Reno Rodolfo de la atracción navideña del zoo luminoso de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Reno Rodolfo desapareció del zoo luminoso instalado en el céntrico parque de la Dehesa de la capital soriana la misma noche en que se inauguró, el viernes 20 de diciembre, esta atracción navideña que tanto éxito tiene entre los más pequeños. La figura, una de las más conocidas por los niños, por ser uno de los nueve renos que, según el cuento navideña, tira del trineo mágico con el cual Papá Noel viaja por el mundo repartiendo los regalos de Navidad en la noche del 24 de diciembre.

La concejala de Turismo y Comercio, Teresa Valdenebro, lamentó que alguien decidiera robar la figura, una de las 117 que conforman el zoo luminoso este año, ya que se han incorporado nuevos protagonistas, un pavo real, un cervatillo y una jirafa.

"Si no les gusta, que no vayan a verlo, pero que lo respeten", afirmó la edil, quien pidió "tolerancia" y el cuidado de lo público que se coloca estos días para el disfrute de todos. "Ese tipo de actos no son más que deseo de hacer el mal porque no reporta ningún beneficio. Espero que se quede en una mera anécdota", añadió Valdenebro.

Además del robo del Reno Rodolfo, el que cuenta la historia que guió con su nariz roja y brillante el carro de Papá Noel en una noche de niebla, también detectaron el cambio de otras figuras. "Los dos osos pardos aparecieron vueltos de espaldas, como castigados. Pero eso no deja de ser nada más que una trastada", matizó la concejala.

Los hechos vandálicos ocurrieron en la noche del pasado viernes, "con nocturnidad y alevosía", ya que a partir de las 24.00 horas se apagan las luces del zoo de cristal.

Sin la nariz roja del Reno Rodolfo, el trineo de Papá Noel no puede ver en la niebla y los niños se quedarían sin regalos. Esperemos que no tenga consecuencias.