Soria atrae a Maheso para su expansión y arranca las obras el 8 de enero

Publicado por Irene Llorente Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El próximo 8 de enero Maheso inicia las obras de construcción de su nueva planta en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) en Garray, donde va a focalizar a partir de ahora el crecimiento de la producción prevista en su plan de negocio, con el que pretende alcanzar una facturación de 300 millones de euros en 2030. Una fase inicial en la que invertirá 38 millones de euros para construir la primera línea de producción y que empezará a funcionar en mayo de 2026.

Así, después de las Navidades empezarán a verse las tareas de explanación de los terrenos de una parcela de 90.000 metros cuadrados, en la que ahora se construirá una nave de 14.000 metros cuadrados para la primera de las líneas de producción. El CEO de la compañía con sede en Montcada i Reixac (Barcelona), David Aldea, explicó ayer en una entrevista concedida a este periódico que de ahora en adelante todo su crecimiento industrial va a trasladarse al PEMA, dado que en la fábrica de Barcelona, donde el grupo tiene su sede central, ya no hay posibilidad de ampliar, aunque Maheso prevé una inyección anual de 5 millones de euros en los próximos años que «irán destinados a innovación y desarrollo de producto, a la adquisición de nueva maquinaria, y a la mejora de los procesos de producción para elevar los estándares de eficacia y de respeto medioambiental».

Una vez estén en marcha las nuevas instalaciones, «previsiblemente en mayo de 2026», Maheso sacará desde Soria al mercado cuatro millones de kilos de productos como nuggets, churros y snacks de verduras o de queso. Para ello, la compañía prevé la contratación de 40 puestos de trabajo que se verán duplicados en el año 2030, cuando ya se haya efectuado la segunda fase de la fábrica. «Podremos así racionalizar la producción de Moncada, con 23 millones de kilos».

Aldea asegura que «el diseño de la planta, con una anchura superior a 200 metros, se ha desarrollado para facilitar la amplia capacidad y posibles cambios de normativas en el futuro». Reconoce que una de las principales razones por las que Maheso finalmente se decidió por ampliar sus instalaciones en el PEMA fue por la parcela: «Para nosotros ha sido muy importante poder contar con una parcela con superficie suficiente, porque nos permite crear todas las líneas de producción en línea recta y mejorar toda la eficiencia productiva, lo que también nos va a ayudar en las certificaciones de calidad».

La fábrica contará con una oficina industrial para dar soporte a todo el equipo de producción, y habrá una zona de recepción, otra de almacenamiento, luego la zona de producción y congelación, envasado y almacenaje. «No va a tener una capacidad de almacenamiento extraordinaria; sólo la necesaria para abordar la producción que se pueda realizar durante diez días, no va a ser un almacén frigorífico como operador logístico».

Además, tiene un planteamiento modular, para ir construyéndose conforme el crecimiento de la empresa. «Ahora se realizarán los servicios necesarios no sólo para la primera fase, sino para cubrir los próximos quince años de ampliación».

Y buena parte del producto se irá para otros países: «Tenemos una gran vocación exportadora desde hace más de 30 años porque nos hemos sabido adaptar a las necesidades de los clientes. De hecho, uno de cada tres kilos lo exportamos», indica el CEO de Maheso. Es por ello por lo que también se ha tenido en cuenta la ubicación en Soria para su nueva planta, «cerca de Madrid y de los puertos de Bilbao y de Santander, así como en ruta hacia Irún para ir a Europa». Porque sus principales destinos son Reino Unido, Francia, Portugal y Estados Unidos.

Y, por supuesto, la planta se abastecerá de productores locales con los que ya trabaja, entre los que destaca Embutidos Moreno Sáez, que además serán «vecinos» en el PEMA. Unas instalaciones en las que aplicarán sus esfuerzos en la reducción de agua y plásticos: «En los últimos años hemos minimizado el uso del agua un 15% y un 10% de plásticos, sin olvidar que todos los plásticos que utilizamos son reciclables».

De aquí a un año Maheso empezará con las contrataciones de la plantilla: «Queremos formar a los trabajadores en Barcelona y también enviaremos a gente para arrancar la planta de Garray», indica David Aldea, quien confía en que la planta se encuentre a pleno rendimiento para finales de 2027. «Ojalá sea antes y podamos empezar con la segunda fase de la fábrica entonces».

Para el CEO de Maheso «la asignatura pendiente e incomprensible» con Soria es que no tenga una mejor conexión de autovías por su buena ubicación, sobre todo la N-122, sin despreciar el resto, desde Gallur a Soria, ya que el trazado no es que sea malo, sino que no es el que se corresponde con el tráfico que lleva y pasan los años y las décadas y estamos igual mientras el resto del país evoluciona. Afortunadamente hay una conexión con Madrid, la conexión con Aranda ya está en un 60%, pero hay que reivindicar que es importante que llegue lo mismo que tienen otras provincias».

Veterinario de formación, David Aldea considera a Soria como su casa, porque su padre desciende de Alcubilla del Marqués. Se confiesa «soriano practicante» y reconoce que quizás este hecho es el que le hizo buscar en Soria «lo que otros no buscan y pasan de largo». Buscaron y lo que encontraron les encajó: «Somos una empresa familiar con otros accionistas que no tienen ninguna vinculación en Soria, pero el hecho de ubicar la ampliación de la producción en el PEMA ha sido un hecho consensuado porque aunaba más puntos considerando todos los factores».

Y es que lo cierto es que Maheso valoró otras propuestas en otras provincias, pero aquí fue clave el trabajo de FOES y de Invest in Soria, el proyecto de atracción empresarial que capitanea FOES, y con el apoyo de la Junta, Somacyl, Diputación y Ayuntamiento de Garray. Tuvieron en cuenta además que el PEMA dispone de pioneras instalaciones de tratamiento de aguas, sistemas de recogida neumática de residuos, producción de hidrógeno verde y biocombustibles, district heating y se alimenta a través de la planta de ENSO Bioeléctrica de Garray, que produce energía eléctrica a partir de biomasa y que además captura el CO2 que produce para generar carbónicos para la industria alimentaria y de bebidas.

Así, Maheso se une a las empresas que se van a instalar en este próximo año y que impulsarán el mercado laboral: «Algún día alguien se dará cuenta de la calidad de vida que hay en Soria con respecto a otros lugares y que tiene una de las mejores educaciones públicas que hay en España y en Europa. Tampoco podemos perder de vista el cambio climático, que puede beneficiar también a esta tierra. Sin olvidar que Soria está cerca de casi todo».

Lo cierto es que su plan estratégico prevé superar los 300 millones de euros de facturación en 2030 a través de distintas palancas de crecimiento como la internacionalización y el crecimiento en el canal foodservice. Y es ahí donde entra en juego la planta del PEMA. En cuanto al mercado exterior, Maheso ha fortalecido su presencia en los últimos años, pasando de vender sus productos en 18 mercados en 2010, a hacerlo en más de 35 en la actualidad.

Entre los clientes Internacionales de Maheso destacan grupos con presencia global como Lidl, Tesco, Burger King y Taco John’s. Dentro del plan estratégico, también está dando impulso a su negocio de distribución. A principios de 2024 la compañía ha cerrado la compra de la distribuidora Iceberg 33, con más de veinticinco años de experiencia y radicada en Tortosa (Tarragona).

Actualmente, la compañía cuenta con distribuidoras en Madrid y Sevilla, además de la que se radica en su sede central de Montcada con una fábrica de 20.000 metros cuadrados.

Cabe recordar que Maheso es una empresa familiar, creada en 1978 por tres cuñados –Martínez, Hernández y Soler– que se aventuraron en el sector de la comida preparada. Después llegó el salto al «congelado, un mundo incipiente» y desde los años 90 es «productora y distribuidora». Porque ha sido desde sus inicios una compañía pionera en el segmento de la alimentación congelada.