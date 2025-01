Izquierdo vuelve a poner el foco en el problema de la falta de aparcamiento

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, acompañada del resto de su grupo –a excepción de Begoña Buberos– avanzó ayer que los populares mantendrán su línea de trabajo en el Consistorio basada en «nuestro programa». Izquierdo volvió a apuntar a la «falta de aparcamiento» como una de las cuestiones que debe atender la capital de manera urgente poniendo en duda las soluciones por las que pretende apostar el equipo de Gobierno. Además, vaticinó que habrá pocos avances en cuestiones enquistadas como la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) acusando al equipo de Gobierno de «falta de voluntad».

«Nos preocupa mucho la falta de aparcamiento, las medidas propuestas no son suficientes y en breve comenzarán las obras en Los Pajaritos –proyecto Brera– y lo único que estamos haciendo es trasladar el problema a diferentes barrios», explicó Izquierdo. La líder del PP municipal aseguró que hay zonas «donde ya es imposible aparcar» y que habrá que estar «muy pendiente» por la afectación que tengan las próximas obras la zona de Pajaritos.

El Ayuntamiento ya contempla la construcción de dos aparcamientos disuasorios, en El Mirón y Santa Bárbara –así figura en los presupuestos–, aunque es una solución que no convence al PP que apuesta por espacios «gratuitos». «Habrá que ver la situación de las parcelas, una la tienen y otra no, y veremos si son disuasorios porque nosotros creemos que deberían ser gratuitos», señaló. Izquierdo recordó que además a todas estas cuestiones se suman otros aspectos como la próxima implantación de la Zona de Bajas Emisiones «que nos meten con calzador» y la llegada de un nuevo pliego de la zona azul del que aún se desconocen los términos. «Se lanzan ideas y luego vemos que en Movilidad queda mucho por hacer, no hay cargadores eléctricos, ni bonificaciones por las etiquetas...Queda mucho y nos preocupa», insistió.

«Está claro que no tienen voluntad, está claro, llevamos 20 años y era lo primero que iban a cambiar, votaron en contra, pero les viene bien para echar la culpa, igual que pasa con los trabajadores, no tienen voluntad para solucionar el tema urbanístico ni el de personal», afirmó.

«Asuntos horribles»

La portavoz popular también mostró su escasa confianza en asuntos claves para su formación, y que asumieron como compromisos en las pasadas elecciones, como la política de personal y la nueva configuración urbana de la ciudad a través de un nuevo PGOU. «Nos preocupa la obsesión por dejar en el cajón de los problemas horribles y horrorosos los temas que requieren de negociación, como la RPT, para la que no hay partida, y tampoco harán nada con el PGOU, para el que hay una pequeña partida pero que para completarse necesita prácticamente dos legislaturas».

En ese cajón el PP también consideran que se encuentran las polémicas por la quinta planta de Pajaritos, las obras de la Juventud o el desfalco del San Andrés, cuestiones de las que apenas hay novedades. La quinta planta está judicializada y se espera que en el mes de enero pueda conocerse el pronunciamiento del TSJ –tras dos primeras sentencias ganadas por el PP en Soria–. Con respecto a las obras de La Juventud el PP desveló que hasta ahora no tiene constancia – como se anunció por parte del equipo de Gobierno– de la apertura de un expediente al técnico que informó sobre las obras y cuya empresa figura mencionada en el informe de la Inspección de Trabajo y que determinó una sanción por el uso de trabajadores irregulares. «Todo lo que depende del Ayuntamiento ni nos lo dan ni lo harán», sentenció. Izquierdo asegura que no hay expediente «porque no ha salido en la resoluciones de Gobernanza, como sí lo han hecho otros expedientes». Sobre la situación del San Andrés aún se mantiene la incógnita sobre lo realmente sucedido. «Está pedido, no llega nada, y si la información no llega, tomaremos medidas», advierten.