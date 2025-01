El horario y los detalles de la Cabalgata de Reyes 2025 en Soria

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Llega uno de los momentos más esperados para los niños -y para muchos adultos- con la Cabalgata de los Reyes Magos por las calles de Soria. Si el tiempo lo permite, este 5 de enero se mantendrá el recorrido habitual con un horario que comienza a las 19.00 horas y que finalizará cuando Sus Majestades hayan tomado nota de las peticiones tras recorrer las calles de la ciudad.

Aunque los participantes estarán desde un buen rato antes, la salida de la Cabalgata de Reyes 2025 tendrá lugar desde el Polideportivo de Los Pajaritos a las 19.00 horas. La comitiva capitaneada por Melchor, Gaspar y Baltasar enfilará hacia José Tudela para recorrer un tramo de la calle Almazán antes de surcar Mariano Vicén. Ya adentrándose en el centro cruzará Mariano Granados camino de Marques de Vadillo y El Collado antes de recalar en la plaza Mayor.

Hay seis carrozas 'oficiales' además de la que aportan los vecinos del Calaverón, los hinchables, las luminosas hadas del Patín Soria, dulzaineros, la Banda de Música, cerca de un centenar de figurantes, los siempre vistosos servicios de emergencias y alguna sorpresa más. Serán los encargados de comenzar la noche más mágica con el reparto de cerca de tres toneladas de caramelos. Mal ha de darse para no llevarse un dulce de los Reyes Magos.

Hay además buenas noticias. La Aemet ha actualizado sus previsiones y la probabilidad de lluvia ha bajado al 35%. Respecto a lo que se esperaba el viernes, es un porcentaje menor y parece más cercano que el tiempo no desluzca el esfuerzo y la ilusión. La sensación térmica irá bajando de los 10 grados de media tarde a los 2 de la noche pero sin ser heladora, así que no hay excusa para no arropar a los Reyes Magos en su Cabalgata.

Luego tocará cenar, dejar los zapatos en la ventana -aunque igual mejor por dentro, que la madrugada del lunes va a calar a los Reyes Magos- y esperar para ver si hay algún regalo.