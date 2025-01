Encuentran en Soria diez de los veintisiete gallos de pelea robados en Valladolid

Publicado por Redacción |

Nuevo capítulo en el robo de unos gallos en Valladolid que se hacía viral en la redes sociales, a través de dos vídeos de TikTok. Algunos de los gallos de pelea aparecen pero lejos de Valladolid, concretamente en Soria. La Policía Local soriana localizaba a 10 de los 27 gallos de pelea, cuyo robo se convertía en viral en internet tras pedir los propietarios de los animales u devolución en vídeos de TikTok, según detallan las fuentes de la investigación consultadas por este periódico.

Los propietarios de los gallos, además de denunciar su robo y exigir su devolución por redes sociales, presentaban una denuncia ante la Guardia Civil en la que denunciaban el robo de 27 gallos, eso sí nada decían de fueran de pelea. Tras la denuncia y los vídeos, la investigación se activaba y después de que el supuesto ladrón les hubiera enviado la ubicación de dónde estaban los animales, se lograba localizar por parte de la Policía Local de Soria a 10 de los gallos, de los cuales dos aparecían muertos, en el polígono industrial Las Casas. Los agentes de la Policía Local trasladaban los gallos a los almacenes que tienen en el propio polígono.

Tras la aparición de parte de los animales, y después de la denuncia de sus propietarios en Valladolid, la Policía Nacional de la capital vallissoletana asume la investigación, que mantiene abierta, para tratar de localizar los 17 gallos que aún faltan por localizar

De hecho, tal y como publicaba este periódico, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil ya tenía en su poder los dos vídeos virales y los estaba analizando e investigando, según ha podido saber este periódico de fuentes de la Subdelegación del Gobierno, para analizar su contenido y que había detrás de los mismos.

Ahora, finalmente, los animales eran hallados por la Benemérita soriana. Conviene recordar que, en el primero de los vídeos, los que se dicen propietarios de los gallos robados cuentan lo sucedido, aseguran que son conocidos "por toda España entera" y que pronto contarían con imágenes del robo.

Pero piden que se los entreguen y que no pasará nada más. "Bajamos mi primo y yo a por ellos, no queremos jaleos, no se entera nadie", sostiene uno de ellos mientras piden que "por favor" aparezcan esos animales.

Al no aparecer los gallos, lanzan un segundo vídeo de TikTok esté ya en un tono diferente y más duro. En el segundo vídeo, las palabras y las actitudes cambian completamente. Lo que en un principio era una petición de que les devolvieran los gallos, en las segundas imágenes lamentan que tras dos días no han aparecido: "Nos han mandado una cuenta de esas falsas diciendo que los gallos nos los iban a devolver, que quitáramos los vídeos y que no juráramos". "Pues yo me voy a cagar en los muertos de sus muertos de ese", arremete en un momento del vídeo.