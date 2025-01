La Aemet actualiza previsiones por la borrasca Gabri: alerta por frío el domingo y por nieve el lunes

Publicado por Antonio Carrillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado este sábado las previsiones sobre el tiempo en Soria respecto a las que presentaba el viernes y hay cambios sustanciales. Este domingo la provincia amanecerá en alerta amarilla por bajas temperaturas y el lunes será por nieve, también de nivel amarillo. La borrasca Gabri se dejará sentir más de lo que en un principio se preveía.

La primera alerta comienza a las 0.00 horas del domingo y se prolongará hasta las 10.00 horas. Se esperan heladas de -6 grados generalizadas en toda la provincia, aunque como se ha podido comprobar con los datos de este sábado, hay puntos que incluso caen por debajo de lo previsto inicialmente. El resto de la jornada seguirá lo anticipado el viernes, con sol y máximas de 10 grados aunque a última hora pueden llegar algunas nubes con sólo un 20% de probabilidad de lluvia y nieve.

Pero precisamente la nieve motiva la alerta amarilla para el lunes. De 0.00 horas a 14.00 horas se esperan acumulaciones de hasta 10 centímetros por la borrasca Gabrí. La cota de nieve se fija en 1.100 metros en el pronóstico diario, pero la alerta contempla que pueda nevar entre los 800 y los 1.000. Ante estas cifras divergentes, precaución en todo caso especialmente en carretera.

Conforme avance la semana sí se mantiene lo que ya se había previsto el viernes. Lluvias, la cota de nieve en el entorno de los 2.000 metros, temperaturas máximas suaves de hasta 12-14 grados y mínimas sobre cero. Por ejemplo el miércoles Soria capital y Ágreda se moverían en una horquilla de 7 a 14 grados según la Aemet, con Medinaceli entre 5 y 10 ó Langa de Duero entre 7 y 15 grados.

No será hasta el viernes cuando los valores bajen de forma más sensible para acercarse a lo esperable del invierno en Soria, aún así sin grandes heladas según apunta la Aemet. No obstante la probabilidad de precipitación baja al 70%, pero la cota de nieve lo hace a los 1.200 metros.

En definitiva, la semana de fuertes heladas da paso a una de lluvia y nieve aunque con temperaturas mínimas más suaves. La borrasca Gabri trae agua y las esperadas reservas nivales para los picos de la provincia, aunque en altitudes medias parece que habrá 'poco blanco', si acaso este lunes por la mañana.