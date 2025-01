El PP acusa al Ayuntamiento de Soria de permitir la construcción de la quinta planta y querer legalizarla

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Soria ha acusado este viernes al equipo de gobierno socialista de conocer con anticipación y permitir la construcción de la quinta planta ilegal en el edificio de Pajaritos II promovido por la empresa constructora Domus Nebrija, y de querer incluso legalizarla. Lo hace después de conocer el intercambio de correos entre un comprador de un ático y la constructora, que ha desvelado este viernes Heraldo Diario de Soria, y en la que la segunda se refiere a un "acuerdo" con el Ayuntamiento de la ciudad para que en lugar de que el ático se sitúe en la cuarta planta, tal y como estaba previsto, se habilite una quinta tras una "modificación" para los portales 1, 2 y 3 de ese edificio.

En la rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento han comparecido la portavoz y el viceportavoz del grupo, Belén Izquierdo y Saturnino de Gregorio, respectivamente.

De Gregorio ha salido al paso de las recientes declaraciones del portavoz socialista, Javier Muñoz, en las que señalaba que no tenía conocimiento de la quinta planta hasta que no se incoó el expediente sancionador. "Sus apreciaciones son erróneas porque dice que se había producido una sanción en Pajaritos II y no es cierto, porque existe ya un informe de la Policía Local sobre este hecho en mayo de 2022, sobre la quinta planta, y el Ayuntamiento no hace nada".

De Gregorio ha recordado que el objetivo por aquellas fechas del equipo de gobierno era "llevarlo a aprobación inicial" y que en su caso, "entonces en otro partido político (Cs), rechacé la urgencia en la comisión del día 13 de octubre", con vistas al pleno del día 18 y cuando "llegan noticias de que la quinta planta ya estaba construida ¿Cómo podemos entonces ilegalizar algo ya hecho?, se ha preguntado.

El edil ha recordado que en el pleno pidió la retirada del punto del orden del día referente a la aprobación inicial de Pajaritos II, hecho que se produjo finalmente. "Pedí también una comisión de investigación que fue entonces rechazada por el PSOE y por Podemos porque consideraban que con una comisión de Urbanismo ordinaria era suficiente".

Los populares se han quejado de que no se haya dado voz a la empresa en las comisiones. "Yo quería oír a la empresa en una comisión de investigación porque no les hemos oído".

Del mismo modo, De Gregorio ha subrayado que la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento pretendió "legalizar lo construido" (la quinta planta).

Llegados a este punto, los populares han sacado a relucir el intercambio de correos entre un comprador de un ático y la empresa, en la que esta reconoce que hay un "acuerdo" con el Ayuntamiento por el que aumentará la edificabilidad en el inmueble con una quinta planta a cambio de una parcela y a través de una modificación. La sucesión de estos correos se produce entre los años 2021 y 2022 e incluso el potencial comprador se hizo eco de sus quejas a través de las redes sociales, por lo que consideraba una "tomadura de pelo" el proyecto de la empresa constructora de promover una quinta planta sin que se le ofreciera la posibilidad de adquirir uno de los áticos.

"Estos correos demuestran que ha habido conversaciones entre el Ayuntamiento de Soria y la empresa", ha manifestado Izquierdo, quien ha recordado que en su recurso de reposición, "la empresa ya se refiere a reuniones al más alto nivel con políticos y técnicos".

Efectivamente, la firma constructora presentó entonces alegaciones al desarrollo del proyecto con la quinta planta y señaló que se abordó con representantes municipales tanto a nivel técnico como político. Domus sostuvo que mantuvo una serie de reuniones fechadas entre octubre de 2020 y julio de 2021 y afirmó que «Domus Nebrija ha respetado en todo momento los resultados de las reuniones mantenidas con los responsables del Ayuntamiento» y añadió «entendemos que los acuerdos, compromisos, pactos, o como se quiera llamar que se adquieren en las reuniones preparatorias e imprescindibles, para poder llevar a cabo la tramitación–en referencia al estudio de detalle que tuvo que paralizarse y que ya contemplaba la quinta planta–, han dado lugar a las actuaciones posteriores».

De Gregorio ha puntualizado a tenor de los citados correos electrónicos que "han existido esas conversaciones y el Ayuntamiento permitió construir esa planta sin autorización. No se incoó expediente hasta que en octubre sale todo el tema. Se constata en los correos la estrecha relación entre el Ayuntamiento y la constructora".

Izquierdo se ha referido a que la empresa "tácitamente reconoció la ilegalidad después del informe de los técnicos en diciembre de 2022, en el que se debía demoler parte de la obra". "Pero siguieron trabajando", ha apostillado De Gregorio, "como lo demuestra que había luces en la quinta planta del edificio".

Del mismo modo, sobre la multa de 150.000 euros que mantiene el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), además de la demolición de la quinta planta, la portavoz del PP considera que a la empresa le sale a cuenta porque "vendía pisos ahí a 240.000 euros".

No hay ninguna duda en filas populares que esa quinta planta tenía el objetivo de destinarse a viviendas, y no a placas solares. "Estaban los marcos dentro y el ascensor tenía reflejada la quinta planta. Sería el primer ascensor que sube al tejado", ha ironizado.

Los populares también han rechazado que hayan desamparado a los propietarios de Pajaritos II, que ahora asisten preocupados a un escenario de demolición de la quinta planta, y se preguntan cómo se va a gestionar y qué va a ocurrir mientras tanto con sus viviendas. "Me he puesto en contacto con los compradores", ha expresado De Gregorio, "para echarles una mano, pero no podemos legalizar algo ilegalizable porque se vean afectadas familias, y esto no pasa por ni hacer nada. Estamos para apoyarles. No sabemos si tendrán que abandonar los pisos cuando se ejecute la sentencia o buscar alguna otra fórmula. No podemos dejar esto parado sin hacer nada porque cada uno haría lo que le daría la gana".

Sobre si debería haber consecuencias políticas, los populares señalan que "no podemos permitir dos sentencias claras y que no pase nada. Debe pasar. Luis Rey tiene que dimitir". Del mismo modo, han descartado de momento llevar el tema a la justicia hasta que se sustancie más porque "no se pueden interponer cosas así a lo loco".