El hongo típico de Soria que te ayuda a evitar el colesterol malo, mantiene la piel elástica y es alto en fibra

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La trufa negra de Soria está en el plato y también en la salud. El conocido como oro negro (cuyo nombre científico es Tuber melanosporum) tiene un alto valor culinario, que está dejando de ser exclusivo de la alta cocina: cada vez más ciudadanos lo incorporan a su paladar como condimento, especialmente en esta temporada en que el consumo se está democratizando. Y es que la trufa negra de Soria tiene un alto valor en la cocina y también un destacado contenido nutricional, con importantes beneficios para la salud.

Sus aportes nutricionales son similares al de setas, teniendo en cuenta que la trufa es un hongo y forma parte de la amplia familia micológica de Soria. Aporta fibra, yodo, vitamina B12, potasio, hierro, vitamina B3, agua e hidratos de carbono. Y sus beneficios son importantes y han de ser tenidos muy en cuenta.

Aportes

Fibra. Un 20% de la trufa es fibra lo que contribuye a procesos metabólicos importantes para el organismo.

Yodo. El yodo favorece el buen funcionamiento de los tejidos nerviosos y musculares, el sistema circulatorio y es importante para el desarrollo de la glándula tiroidea, según los expertos.

Vitamina B12. Ayuda a la actividad oxigenadora entre las células, mejora las del sistema nervioso y colabora en la regeneración de determinados tejidos como la piel, el cabello, las uñas y las mucosas.

Potasio. Este mineral es fundamental para nuestro organismo, ya que es responsable de normalizar el balance de agua en el organismo.

Hierro. Se trata de un mineral responsable del trasporte del oxígeno de los pulmones a las distintas partes del cuerpo y es fundamental para la elaboración de hormonas y tejidos conectivos.

Vitamina B3. Esta vitamina interviene en la transformación de energía a partir de hidratos de carbono, proteínas y grasas.

Agua. La trufa negra tiene un 60% de agua, lo cual favorece de forma notable la hidratación del organismo.

Beneficios del 'oro negro'

Buena para el sistema circulatorio.

La trufa negra es un alimento libre de colesterol, por ayudan en dietas bajas en colesterol para prevenir ciertas enfermedades. Así disminuyen el riesgo de enfermedades coronarias y previenen la tensión arterial.

Perfecta en dietas. Contiene muy pocas calorías y un escaso índice de grasa, por lo que resulta perfecta en dietas de adelgazamiento

Aliada para la piel. Su contenido en antioxidantes la hacen un producto adecuado para luchar contra el envejecimiento del organismo. Además, ayuda a combatir los radicales libres y estimula la producción de colágeno, hasta el punto de que es conocido como el 'botox natural'. Comienza a despuntar en el campo de la cosmética natural de gama alta.

Dejamos a gusto del lector comprobar si tiene o no propiedades afrodisiacas, pero aportamos un recordatorio. El mito o no de estas propiedades no es nuevo: las culturas romana y egipcia ya apreciaban la trufa por esta consideración, además de por su valor medioambiental.

Existen además estudios científicos que hablan de la relación de la trufa con el deseo basados en la existencia de androsterona en el producto, una hormona que favorece la producción de la testosterona.