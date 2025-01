Soria vende 266.000 euros de madera y se retoma el proceso previo a adquirir San Agustín

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria ha aprobado y conocido este viernes distintas cuestiones que afectan a la ciudad, desde la venta de lotes de madera por 266.000 euros al reinicio de los pasos legales previos a la compra del antiguo convento de San Agustín (junto al puente de piedra) pasando por la ya conocida sanción de 150.000 euros a Domus Nebrija en relación a la quinta planta de Los Pajaritos II o la adjudicación de las tajadas para las fiestas de San Juan 2025.

En lo tocante a la adjudicación de aprovechamientos maderables por un total de 266.000 euros en distintos montes de la provincia, se ha acordado:

Adjudicar el contrato de Enajenación del aprovechamiento maderable SO-MAD-1283-2024 (1/1) en el Monte nº 174 del CUP de la provincia de Soria, denominado ' Matas de Lubia ' al licitador BIOMASA LAYMA en el precio de 29.100 € más el 21% de IVA.

Adjudicar el contrato Enajenación del aprovechamiento maderable anteriormente indicado loteado en lote nº 1 Berrún y lote nº 2 Roñañuela de la pertenencia de la Mancomunidad de los 150 Pueblos de la Tierra de Soria y del Ayuntamiento de Soria, al licitador VALESA FORESTAL SL en el precio de 101.150,35 € más el 21% de IVA.

Adjudicar el contrato de Enajenación de aprovechamiento maderable SO-MAD1360-2024 (1/1) a realizar el Monte nº 173 del CUP de la provincia de Soria, denominado ' Razón ', de la pertenencia de la Mancomunidad de los 150 Pueblos de la Tierra de Soria y del Ayuntamiento de Soria, al licitador Hijos de Tomás Martín en el precio de 97.600 euros más el 21% de IVA.

Adjudicar el contrato de enajenación del aprovechamiento maderable SO-MAD1274-2024 (1/1), correspondientes al año 2024 a realizar el Monte nº 175 del CUP de la provincia de Soria, denominado 'Robledillo', de la pertenencia de la Mancomunidad de los 150 Pueblos de la Tierra de Soria y del Ayuntamiento de Soria, al licitador MADERAS GARMA, S.L en el precio de 38.670 € más el 21% de IVA.

También se han aprobado las certificaciones n.º 18, n.º 19, n.º 20, n.º 21, n.º 22 y n.º 23 por un total de 56.175 a favor de la empresa Martínez Romera, correspondientes a la obra de “ampliación del aparcamiento disuasorio/pacificación de la calle Doctrina.” Este contrato se desarrolla en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, con cargo al Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del Transporte Urbano, convocado por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, Orden TMA/892/2021.

Por otro lado, en materia de Urbanismo se ha autorizado la reanudación del tracto sucesivo de diversas fincas. El Ayuntamiento de Soria está interesado en la adquisición de terrenos C/ San Agustín, nº 19 y Polígono 35, Parcela 70 Polvorín-Soria. Éstas se encuentran situadas próximas a la muralla y al Río Duero. En una de ellas, se encuentran los restos del Convento de San Agustín. Sin embargo, al no estar depurada la situación física jurídica de las parcelas indicadas, requisito fundamental y previo, no se puede avanzar en la adquisición. Por ello, se procede a la reanudación del proceso denominado tracto sucesivo que se hará ante el notario. Los gastos derivados de esta tramitación, de depuración física y jurídica de los bienes, así como la inscripción de las respectivas fincas en el Registro de la Propiedad, serán por cuenta de los titulares de estas, no abonándose por parte del Ayuntamiento gasto alguno derivado de dicha depuración jurídica de los bienes indicados. En tanto no se realice la depuración física y jurídica de los bienes, el Ayuntamiento de Soria, rectificaciones de cabida, así como rectificación catastral, a cargo de los propietarios, no podrá iniciar el correspondiente expediente de enajenación de los mismos.

También se ha dado cuenta de la sentencia 14/2025 dictada por la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León cuyo fallo desestima el recurso de apelación núm. 169/2024, interpuesto por entidad mercantil Domus Nebrija contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria, de fecha 27 de octubre de 2023, por el que se desestiman íntegramente el contenido de las alegaciones presentadas por 'Domus Nebrija S.L.' y, en consecuencia se impone a dicha entidad, como promotora, la sanción de 150.000,00 euros.

En esta misma área, se ha aprobado el Proyecto de Ejecución para la construcción de una vivienda unifamiliar en Calle Monte Toranzo, nº 15.

En el capítulo de contratación, se ha dado luz verde a la concesión de la primera prórroga a favor de la empresa Cárnicas Giaquinta solicitada en el contrato de 'Suministro de Tajadas y Otros' debiendo ajustarse la prórroga estrictamente a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas y técnicas que regulan la presente contratación, así como a las condiciones fijadas en la oferta presentada.

Se ha dado luz verde a la concesión de ayudas a los deportistas de base con una cuantía total de 7.996 €.

En el área de Acción Social se ha aprobado la propuesta de prestaciones económicas correspondientes al mes de enero 2025, por un importe total de 15.636 euros.

Se ha procedido a la adjudicación del contrato de Servicio de Servicios de mantenimiento de instalaciones y edificios municipales y de educación infantil y primaria de la ciudad de Soria, a CS24 SORIA, S.L ofertando un 1% baja porcentual a aplicar sobre los precios recogidos en la cláusula cuarta del pliego, así como un 1 % de descuento sobre los materiales incluidos en los catálogos de productos de fabricantes.

Por otro lado, se ha aprobado adjudicar el contrato de Servicio de actividades preventivas contenidas en el III Plan Municipal sobre Drogas y Adicciones de la ciudad de Soria, a la mercantil Nascor Formación, SLU en el precio de 14.780,34 euros/año más el 10% de IVA