La Junta aguarda en un escenario "de cierre o ERTE" el desenlace de Gamesa

Publicado por Irene Llorente Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Junta comprometió este lunes su apoyo “total y absoluto” a la planta de Siemens Gamesa de Ágreda, según indicó la delegada territorial en Soria, Yolanda de Gregorio, tras la reunión que mantuvo con los representantes del comité de empresa. No obstante, señaló que hay que esperar a que se pronuncie la compañía eólica y mientras tanto solicitó al Gobierno de Pedro Sánchez que declare sector estratégico en el país las energías renovables.

Durante la reunión, a la que también asistió la gerente provincial del Servicio Público de Empleo (Ecyl) de Soria, María del Mar García Matute, De Gregorio reconoció que un ERTE o un ERE sería un “varapalo importante para la provincia de Soria porque la empresa da cobijo a una plantilla de 400 trabajadores, de los cuales 270 son fijos, y en la sierra del Moncayo, que es un punto estratégico”.

Comprendió la situación de inquietud que están viviendo los empleados “ante la rumorología que hay respecto a su situación, de cara a esos cierres o esos ERTE que en Lerma o en Burgos ya están aplicando y en Ágreda no se les ha comunicado nada”.

De Gregorio recordó, no obstante, que la Administración autonómica no tiene competencias en ese ámbito; “ahora mismo es el sector empresarial en función de sus circunstancias el que debe adoptar esas medidas”.

Comunicó al comité de empresa que la Junta está en contacto con los representantes de Siemens, quienes han planteado cuál es la situación de sus empresas de Castilla y León. “Somos conscientes del ERTE que hay tanto en Lerma como en Burgos, pero ahora mismo desconocemos cuál es la intención de la empresa respecto a Ágreda. Sí que hemos intercambiado diferentes puntos de vista de cómo habría que actuar y hemos manifestado el apoyo al sector empresarial y a los trabajadores”. Y es que Ágreda “es el último eslabón de la cadena, donde se termina de montar todo”, de modo que “no saben hasta qué día tendrán trabajo”. Y la empresa ha transmitido que “en función de cómo vaya avanzando la producción irá poniendo la situación en conocimiento”.

En este sentido, puso de manifiesto que la Junta considera muy importante las energías renovables, que son competencia “total y absoluta del Gobierno”, y anunció que va a pedir “que el sector sea prioritario” para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque “en el caso de acudir a ERTE o ERE los trabajadores tendrían una mayor cobertura y protección, y para que las líneas de producción se sigan manteniendo”.

Porque el comité es consciente de que “algo va a ocurrir, pero la incertidumbre les hace daño”. Incluso “en caso de que fuera ERE” la Junta se compromete a intentar buscar trabajo en otros puntos: “Lo principal es que se siga manteniendo y siga viviendo en la zona del Moncayo”.

De Gregorio aprovechó también ayer para indicar que “Castilla y León es la Comunidad que más megavatios está autorizando en función de la normativa existente y no entendemos que no tengamos el sistema de evacuación necesario”. Por ello, pidió a Red Eléctrica que amplíe en Soria la capacidad de evacuar energía para fortalecer las líneas: “Esperamos que nos haga caso el Ministerio de Transición Ecológica y no ponga tantas trabas a las energías renovables con el fin de que se instalen más plantas de energías verdes”.

La Presidenta del comité de empresa de Siemens Gamesa, Encarna Gómez Cacho, de CCOO, valoró “la receptividad” que ha mostrado la Junta de Castilla y León en la reunión celebrada ayer por la mañana, la tercera desde que comenzó el proceso de reajuste de la plantilla.

La presidenta del comité de empresa, que está constituido por diez miembros de CCOO y tres de UGT, reconoció que la información que ha recibido el Gobierno autonómico por parte de la dirección es la misma que se ha enviado al propio comité.

La preocupación que existe por la bajada de producción afecta también a los puestos de trabajo indirecto vinculados a la planta, porque en las empresas auxiliares trabajan otras 400 personas más. “El daño que haría a la comarca sería irreparable, porque Siemens Gamesa se ha convertido en el motor de desarrollo de la zona del Moncayo ya que además de vecinos de Ágreda también forman parte de la plantilla, personas residentes en otras localidades. El 20% de los trabajadores proceden de la vecina Zaragoza, mientras que otro 20% residen en las comarcas del sur de las comunidades de La Rioja y Navarra”.

Mañana miércoles el comité de empresa se reunirá por segunda vez con el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre y el jueves, con la dirección de la empresa.