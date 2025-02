Gamesa traslada que descarta el cierre y en tres semanas hablará de medidas

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La dirección de Gamesa descarta a día de hoy el cierre de la planta de Ágreda. Así se lo trasladó a los trabajadores, anunciando también que tomará medidas para abordar la situación de la fábrica. Pero no concreta y eso es lo que genera la «incertidumbre» que asola a la plantilla, de 270 personas, y a toda una comarca a la que proporciona empleo.

El alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, se reunió ayer con el comité de empresa, acompañado por el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre –con quien ya tuvieron un encuentro el miércoles–, y el temor se encuentra en la minoración de la actividad de la empresa, lo que, consecuentemente, conllevaría afectación al empleo.

«Hasta dentro de tres semana no se va a saber» lo que decida la empresa, indicó el alcalde tras reunirse con el comité. Para tratar de arrojar algo de luz, Alonso ha solicitado un encuentro con el CEO de Gamesa, y aunque ha sido aceptado, todavía no tiene fecha. «Estaba dispuesto a ir a Alemania pero al final será en Bilbao o Pamplona, aunque no saben cuándo», dijo el regidor, quien reiteró todo el apoyo por parte del Ayuntamiento, como ha venido ocurriendo con la fábrica desde su implantación en el pueblo.

Alonso afirmó que el hecho de que no se prevea el cierre «da cierta expectativa de tranquilidad, porque era lo más catastrófico», pero mostró su preocupación por las medidas que se puedan tomar y que afecten al empleo de Ágreda y núcleos de alrededor.

Por su parte, desde los sindicatos CCOO y UGT reconocieron que la «situación es complicada», y trasladaron que los trabajadores quieren implicar al Gobierno «para tomar parte en el asunto», como apuntó el responsable de Comisiones, Javier Moreno. «Es más fácil así hacer recapacitar a la empresa», recalcó, y recordó una visita de la ministra Teresa Ribera a la planta. Moreno, que habló de «un problema serio», puso de manifiesto las dificultades de tratar con una empresa cuando las decisiones «se toman lejos».