Los trabajadores de las torretas de incendios se manifiestan por la eliminación de "32 puestos de trabajo"

Los trabajadores de las torretas de detección de incendios forestales han convocado una manifestación este viernes, 7 de febrero, a las 18.00 horas, en la plaza Mayor de Soria. Según denuncian en un comunicado que ya corre por redes sociales, se pretende sustituirlos por cámaras automáticas "de probada ineficacia", lo que supondría eliminar "32 puestos de trabajo" y, a su juicio, poner en riesgo los montes de la provincia.

En el citado escrito denuncian que "una vez más, el consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez-Quiñones y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal José Ángel Arranz nos la quieren jugar. No solo a los trabajadores de incendios forestales, también a la población".

Aseveran que "en 2022, tras el incendio devastador de la sierra de la culebra en Zamora, donde quedó en evidencia la falta de diligencia de los altos cargos al mando con la consiguiente precariedad del operativo de incendios forestales de Castilla y León, se inició una negociación entre sindicatos y la Junta de Castilla y León". Ahí se consiguieron, según los convocantes por la presión de trabajadores y sociedad, "unas medidas que prometían profesionalizar y mejorar el operativo de incendios forestales y con ello, la seguridad y conservación de nuestro patrimonio natural".

La situación tras lo que consideran un "lavado de cara", la situación es que "los trabajadores seguimos sufriendo la precariedad y la inseguridad de nuestros puestos de trabajo. Este año, la mayoría de los contratos se acaban y no dan ninguna solución". Los trabajadores denuncian que les echan a la calle sin previsión de cubrir puestos, pero con un contrato de 15 millones de euros a concurso para que una la "empresa privada" realice la "colocación, gestión y mantenimiento de un sistema de cámaras".

A este respecto califican de "humillación pública de los vigilantes y la desacreditación laboral" para justificar la sustitución por cámaras. "Soria es la provincia con más puestos de vigilancia y menos número de incendios gracias a la rápida detección e identificación de los humos. En Soria, 620.831 hectáreas son montes, lo que equivale al 60,2% de toda la provincia, y los ingresos que generan son de unos 12 millones de euros anuales. Gracias a nuestros montes, sobrevive la economía soriana", condicionada por la despoblación.

Por ello replican a Arranz que con una densidad poblacional mínima queda mucho terreno sin que nadie pueda dar un aviso temprano al 112 "y es ahí donde las torres jugamos nuestro gran papel, descartando falsos humos o ubicándolos con precisión gracias a la triangulación con las torres cercanas".

Siempre según los trabajadores de las torretas de vigilancia contra incendios, "de momento, son 12 las torres candidatas a eliminarse en Soria. 32 puestos de trabajo eliminados, sustituidos por cámaras de ineficacia demostrada; patrimonio natural puesto en peligro".

En este sentido destacan que Soria viene siendo un territorio de referencia en la previsión de incendios forestales "y la diferencia con el resto de provincias es la red de torretas que tiene, 31 torres y 78 vigilantes. Las máquinas están hechas para mejorar el trabajo del humano y no para sustituirlo". Ante esta situación recalcan que es "imprescindible" que haya un operativo humano suficiente.

Asimismo califican de "castigo para los trabajadores y ciudadanos castellanoleoneses" que siga sin haber dimisiones por la "pésima gestión" de los incendios de 2022 en Zamora. En palabras dirigidas a Arranz, señalan que "no es penoso que una persona trabaje 10 horas vigilando el monte, lo que es penoso es que nos quieran sustituir por cámaras no porque somos ineficaces sino porque… Las cámaras no hablan y lo ponen a usted en jaque, los trabajadores sí".

"Una vez más, aquí nos tiene, llamando a su puerta. Seguimos reclamando un operativo de bomberos forestales 100% público, profesional y humano", concluye el comunicado.