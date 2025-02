Fuga de los autónomos a los trabajos por cuenta ajena en Soria en la última década

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El mercado laboral en Soria ha incorporado 6.376 trabajadores en los últimos diez años, principalmente en el Régimen General por cuenta ajena, que ha ‘ganado’ más de 7.200 afiliados, y buena parte de ellos ha sido a costa de los autónomos, una cifra que no sólo no crece de manera proporcional a la situación laboral, sino que cada año va en descenso. Según el último dato del Gobierno central, en la provincia hay 7.561 trabajadores por cuenta propia, 6.027 autónomos y otros 1.534 que se encuentran en el régimen especial agrario. Son 829 menos que en enero de 2015, cuando se registraron 8.390, 6.685 autónomos y 1.705 del agrario. Una fuga que parece cuando menos imparable a menos que se tomen medidas para contenerla e intentar invertir.

Así, mientras la afiliación se ha incrementado en una década en un 18%, pasando de los 34.959 registrados en la Seguridad Social en enero de 2015 a los 41.335 del mes pasado, los autónomos han descendido un 10%, 829 trabajadores que se han ‘ido’ al Régimen General, ‘engordando’ las cifras casi un 30%, dado que en enero, último dato publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hay 32.576 empleados por cuenta ajena, 7.222 más que en el mismo mes de hace diez años, 25.354 trabajadores. Entre estos se incluyen los del régimen especial agrario, 626, casi el doble que los que había en 2015, 381, si bien descienden los empleados del hogar, con 571 en enero de este año frente a los 834 que había en el mismo periodo de hace diez años.

Esto implica que los autónomos cada vez tienen menos ‘peso’ en el número de afiliados. Y es que en la actualidad suponen el 18% del total de cotizantes, 41.335 a cierre de enero, mientras que en el mismo mes de 2015 eran cinco punto más, un 23%, no sólo porque han descendido los autónomos en 829, sino porque se han incrementado los afiliados en 6.376 trabajadores.

Cifras que reflejan que se han creado dos puestos nuevos de trabajo más cada día a lo largo de estos diez años, mientras que cada cuatro días un autónomo echa el cierre de su negocio.

La presidenta de la Asociación Provincial de Autónomos de Soria, Mercedes Ciria, reconoce ese descenso, más pronunciado desde 2020: «La pandemia supuso una merma en el número de autónomos, pero no fue la única causa, dado que venimos observando una pérdida de afiliados en este sector de forma gradual». Y lo vincula con la falta de relevo generacional en el sector primario principalmente, pero también en el sector terciario por el auge de las compras 'on line', que ha propiciado un cambio en los hábitos de compra que ha cerrado muchos comercios de proximidad.

«Necesitamos generar estrategias que permitan reforzar el tejido productivo y el sector terciario, de modo que se incentive la incorporación de nuevos empresarios y empresarias, que dispongan de herramientas y conocimientos mediante una formación y un impulso de la cultura empresarial», señala Ciria.

Sostiene que los sectores han cambiado y las fórmulas comerciales y de gestión han evolucionando y siguen en pleno proceso de cambio”. A su juicio, «ya no sirve el clásico dicho de ‘El buen paño en el arca se vende’. Hay que ofrecer experiencias para ganar terreno en cualquier sector, sin contar con el beneplácito de la fidelidad del cliente».

Además, explica que «cuando tu negocio no funciona arrastras gastos y deudas en muchos casos que implican la necesidad de conseguir un trabajo en régimen general». De ahí que el ciudadano apueste más por los trabajos por cuenta ajena, incluidos los de funcionario. No obstante, recuerda que «no hay que olvidar que la economía se mueve por los negocios, aunque también es cierto que no todo el mundo tiene el carácter emprendedor necesario porque hay que asumir muchos riesgos».

Tampoco cree que han ayudado el incremento de costes salariales, la subida en las cotizaciones, porque limita la contratación si los ingresos por la actividad no superan ciertas cifras. «El comercio por ejemplo, la hostelería y muchas empresas de servicios se han visto afectados». Y es que la cotización del autónomo ahora es equitativa con el régimen general, pero ha supuesto un incremento de costes que el empresario muchas veces no puede asumir.

Así, además de los de la contratación en el régimen general como asalariados, hay que sumar los que suponen bajas definitivas por jubilación o incapacidad permanente. Una pérdida de 829 autónomos que si no se toman medidas va a ser imposible revertir.

Un futuro incierto para el sector

La presidenta de la Asociación Intersectorial de Autónomos de la Provincia de Soria (CEAT-Soria), Mercedes Ciria, mira al futuro con preocupación porque el sector se enfrenta también a las jubilaciones masivas del ‘baby boom’ y a la imposibilidad del relevo generacional en las empresas y negocios por la falta de jóvenes y la escasa población que hay en Soria.

Y es que un 51% de los autónomos de la provincia tienen ahora más de 50 años y los que se incorporan a este régimen de cotización apenas superan el 5%. Sólo los grupos de más edad de 50 a 64 años crecen peligrosamente a una media de un 30% en los últimos años, anticipando jubilaciones masivas en el mercado laboral soriano en la próxima década.

«Necesitamos que se nos apliquen las ayudas de funcionamiento y que se haga en su intensidad máxima, como permite Europa en zonas, como Soria, con graves problemas de despoblación», reclamó su presidenta, Mercedes Ciria, en la última asamblea de la agrupación.

CEAT demanda ayudas directas para la formación y otras específicas para las asociaciones de autónomos, ahora desaparecidas, tras analizar las últimas novedades normativas que afectan al sector y los problemas más acuciantes que sufre.