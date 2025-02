Vecinos de Nebrija se oponen a la posible ubicación de la feria y piden que vaya a La Barriada

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La feria de San Juan genera ruido, suciedad, puede ser ocasión de vandalismo, causa dificultad para aparcar e incumple posiblemente la Ordenanza de ruidos. Como si no lo supieran los vecinos de Los Pajaritos, una comunidad de la calle Elio Antonio de Nebrija empieza a ser consciente de todo ello, de los «graves perjuicios» por tener los feriantes al lado. De momento, no está claro que los vayan a tener, pero cierto runrún social apunta al final de la calle Duque de Ahumada como posible ubicación este año, debido a las obras de naturalización del aparcamiento de Los Pajaritos. Un runrún anterior apuntaba a La Barriada. Así que la representante de la comunidad que se presentó en el pleno para exponer el problema no sólo avisó de posibles acciones judiciales si la feria va a su zona, sino que pidió que, si eso, se vaya a La Barriada.

«No hay una decisión tomada» sobre la ubicación, señaló el alcalde en su respuesta, y también se puede «tomar la decisión de no hacer ferias». A Carlos Martínez le llamó la atención la rápida amenaza con los tribunales y recordó que «también existen vecinos en La Barriada, igual que existen vecinos en Los Pajaritos». En fin, si se quieren ferias «tendremos que soportar lo que ello conlleva». Martínez pidió un «ejercicio de empatía» con los otros barrios y apuntó a que «el interés general tiene que primar».

También se presentó en el pleno público residente de la zona de Fuente del Rey. Allí el programa Brera de renaturalizaciones (el mismo del aparcamiento de Los Pajaritos) prevé una nueva urbanización en superficie, que conllevará eliminar entre 25 y 30 aparcamientos. El público pedía una reunión con un responsable y fue el alcalde quien se ofreció a dar todas las explicaciones, personalmente, una vez concluido el pleno.