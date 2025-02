El precio de la vivienda en Soria alcanza su nivel más elevado desde 2013

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El precio de la vivienda se incrementa en España y Soria sigue la estela de un movimiento progresivo que, si bien no alcanza los tiempos previos a la crisis financiera, sí se sitúa en un entorno desconocido desde hace años. La última referencia del Ministerio de Vivienda coloca a las casas de la capital en un nivel inédito desde el año 2013, cuando todavía no se había producido la gran caída de precios pero tampoco estaban los datos como en los tiempos de bonanza. El metro cuadrado escaló en el último tramo de 2024 hasta los 1.304,6 euros. En 2013 la unidad de superficie se encontraba en 1.314,6 euros en el primer trimestre del año.

Los 1.304,6 euros del último trimestre del pasado ejercicio no sólo mejoran sensiblemente los 1.261,1 del periodo que va de julio a septiembre, sino sustancialmente el resultado del mismo tramo del ejercicio precedente. En este sentido, el precio se ha incrementado en nada menos que un 11% en doce meses, ya que en el cuarto trimestre de 2023 la cantidad era de 1,176 euros. En el primer trimestre de 2024 el precio del metro cuadrado se significaba en 1.198,3 euros. Al siguiente, en 1.287,6, según el Ministerio.

El registro del último tramo de 2024 es el más abultado desde 2013, cuando la tendencia a la baja llevaba años implantada, pero no era tan notoria como llegó a ser en los siguientes ejercicios. Y es que, los efectos más devastadores de la crisis financiera que dio sus primeras señales a finales de 2007 y comienzos de 2008 llegaron con cierto retraso a Soria. Las complicaciones que se cebaron especialmente en el sector inmobiliario tocaron suelo en 2017, según los registros históricos. Entonces, en el periodo de abril a junio, la capital no bajó del escalón de los 1.000 euros por apenas 80 céntimos. Un suelo que remontó dificultosamente. Si se considera sólo la referencia del cuarto trimestre, el pasado es el mejor desde el año 2012, cuando la unidad de superficie costaba 1.348,8 euros. En 2017 la ciudad perdió el nivel de los 1.100 euros, que no recuperó hasta 2022.

Con el crecimiento sostenido a lo largo de los cuatro hitos trimestrales que considera el Ministerio de Vivienda, no es de extrañar que la media de 2024 sea también una de las más apreciables de los últimos años. El promedio de los cuatro trimestres queda en 1.262,9 euros, según se desprende de la elaboración de los datos del Ministerio. Si bien no se sobrepasan los 1.300 euros, sí que la referencia queda igualmente en el entorno de 2013. Entonces progresaba la cantidad hasta los 1.329,78 euros.

En comparación con 2023, el precio se ha incrementado en un 8,7%. No obstante, las cantidades se alejan bastante de las que se manejaban en los compases iniciales de la crisis financiera. En 2007 el metro cuadrado en la capital movilizaba 1.843,35 euros y al año siguiente aún se incrementó más, al llegar a los 1.858,25 euros. Así, los volúmenes han decrecido, en la comparación respectiva, en un 31,5% y un 32%.