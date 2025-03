El PP sobre el piso 'desaparecido': "Que me digan dónde hay una vivienda con garaje y trastero por 70.000 euros"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Durante la rueda de prensa del vallado de La Saca a cargo del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Soria, el viceportavoz Saturnino de Gregorio, ha sido interrogado por las recientes declaraciones del alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, sobre la fianza de la empresa de Los Royales y su contraprestación de 70.000 euros a cambio del piso 'desaparecido'.

En este sentido, De Gregorio ha acusado al regidor soriano de "mentir", y le ha recordado la "permuta" que se ejecutó con la constructora para tres locales y un piso. "Está mintiendo, se le ha ido de las manos. Resarcir con una fianza cuando se ha incumplido. Y que me digan dónde se compra un piso de 70.000 euros con garaje y trastero y dónde han ingresado ese dinero".

El edil popular ha reiterado que "no es cierto. La escritura se hizo hace 15 años, es una excusa errónea. El piso debería estar en propiedad del Ayuntamiento hace 15 años, y está o no está. ¿Estaban los locales? ¿Estaba el piso?, que me lo digan.