Manuel Pizarro: "Soria será una historia de éxito"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Manuel Pizarro es el presidente del Instituto de España y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Prestigioso jurista y experto en asuntos económicos y energéticos, hace 17 años era la cara del PP en Economía y protagonista de aquel mítico debate junto al ministro Pedro Solbes que reunió a casi 5 millones de espectadores frente al televisor.

Pizarro es el invitado estrella de los 125 años de la Cámara de Comercio de Soria y este miércoles ha mantenido un encuentro empresarial y económico en la organización cameral que ha levantado una gran expectación. Bajo el tema de las oportunidades que pueden surgir en territorios despoblados, como es el caso de Soria, el turolense Pizarro no tiene dudas de que "Soria será una historia de éxito".

El economista ha desvelado que este encuentro obedece a la celebración del centenario de la Cámara de Teruel "en la que estaban los amigos de Soria y quisieron que contara un poco lo que estamos haciendo en Teruel. Voy a contar lo que estamos haciendo Aragón y Teruel es una provincia muy parecida a Soria, aunque no se pueden replicar los sitios, cada sitio es distinto. Hay mucho en Soria y en Teruel y Teruel ahora mismo es una historia de éxito, con la zona trufera más grande de Europa, el aeropuerto internacional más importante en estacionamiento de aviones y reparaciones. Y Teruel capital la hemos rehecho y tiene un Plan Urban, y aquello está lleno. Y con Albarracín pasa lo mismo".

"Eso sí, llevamos 30 años haciéndolo", ha remarcado Pizarro, "porque en estos casos la sociedad tiene que estar unida, lo mismo que las instituciones, los sindicatos, la Cámara, los empresarios... y cuando se va en la misma dirección no se es consciente de la fuerza que se tiene. Y eso es lo que estamos haciendo en Teruel. Hemos tenido suerte en algunas cosas y fracasos en otras. Al fin y al cabo, cuando se piden cosas que no te van a dar, produce frustración y lucro cesante por el otro. Como decía Pío Cabanillas, en político lo más importante es no equivocarse de enemigo. Si peleas con el que no es. Animo a la gente de Soria a que se ponga en marcha, que se pongan todos juntos a trabajar porque no se es consciente de la cantidad de cosas que se pueden hacer".

Pizarro ha recordado que "cuando comenzamos con el aeropuerto de Teruel la gente no se lo creía. La vicepresidente del Gobierno entonces le pedimos el aeropuerto y ella decía '¿queréis un aeropuerto en Teruel?" Y le decíamos, no te preocupes que no lo queremos ni para pasajeros ni para carga, sino para aparcamiento. Porque aparcar un avión en un aeropuerto internacional es carísimo y aquí es mucho más barato, y estamos entre Madrid, Barcelona o Valencia. Y una vez que los aparcas los arreglas, los pintas, los reparas y estamos ya generando 400 o 500 empleos. Eso lo dices fuera y parece poco pero estamos hablando de Teruel o de Soria".

Pizarro está convencido de que las oportunidades en los territorios despoblados son variadas: "Claro que sí. Estuve una vez en Kathmandú en el Fondo Monetario Internacional, con hoteles de cinco estrellas y pregunté: 'A qué viene la gente aquí', y me dijeron, 'a pasear y a no ver a nadie', pero si esto lo tenemos en Teruel, a qué se vienen aquí. Y eso es lo que hacemos aquí. Y Soria lo tiene todo exactamente igual que Teruel, pero que no piensen que viene un hada madrina a convertir Soria lo que no es. Ahí los sorianos tienen la misma fuerza que los turolenses. Soria será una historia de éxito".

En cuanto a las oportunidades que presenta la provincia, Pizarro se ha referido al "medio ambiente, turismo, productos naturales, energías que no contaminen el paisaje, como el Valle del Ebro. Gobernar en priorizar. Y las granjas de porcino, aunque lo que no podemos hacer es poner la granja al lado del hotel".