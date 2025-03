El alcalde de San Esteban tilda de "parche" el arreglo del puente y pedirá la declaración de Zona Catastrófica

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

No puede decirse que el anuncio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del arreglo del puente de San Esteban haya satisfecho a su alcalde, Daniel García, quien ha tildado de "parche" los 1,5 millones previstos para su actuación.

El regidor reclama un puente provisional, la reforma integral del dañado y como solución definitiva, la construcción de una variante. "No es para estar felices porque la estructura del puente está afectada, han aparecido grietas y se va a actuar sobre el tajamar, pero ese puente no está para que circule tráfico y ahora mismo no tenemos otra alternativa. Es insuficiente la actuación del Ministerio, un parche", ha reiterado. "No es positivo. No se hace una actuación como Dios manda".

García eleva a 220 vehículos pesados diarios el tráfico que debe soportar ese puente de la N-110, "además de tractores porque hay actividad agrícola. Eso es una barbaridad". "Ahora mismo el tráfico se desvía por carreteras provinciales, y como coincidan dos vehículos pesados en estas vías no caben, tendrían que echarse a la cuneta".

El alcalde se ha quejado de que "nos hemos enterado por la prensa del arreglo del puente y esto no se debe politizar. A mí me da pena por los vecinos. Nos está afectando a todos, a los negocios y a las empresas. El puente es un peligro".

De igual modo, el alcalde ha anunciado que solicitará para San Esteban la declaración de Zona Catastrófica. "Hay una serie de daños muy importantes y necesitamos un SOS, un balón de oxígeno. Los daños son cuantiosos. Solo en farolas e iluminación se elevan a 90.000 euros. En pasarelas, terrenos, etc. esto se va a ir a cientos de miles de euros. Por eso pediremos la declaración de Zona Catastrófica".