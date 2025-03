Nuevo desacuerdo entre la hija de la Duquesa Roja y su hermanastra

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Nuevo desacuerdo entre la hija de la Duquesa Roja, Pilar González de Gregorio, y su hermanastra, Rosario Bermudo, por el pago a esta última de parte de la herencia de su padre, Leoncio González de Gregorio, ordenada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria, atendiendo al hecho de la filiación demostrada por ADN. La vistilla celebrada en la mañana de ayer ante la jueza tenía por objeto la ejecución provisional de la sentencia, y por tanto el pago ya, al margen de la resolución del recurso presentado por Pilar González de Gregorio ante la Audiencia Provincial de Soria.

Según explicó el abogado de Rosario Bermudo, que lleva más de diez años litigando con este caso por el reconocimiento de la paternidad y de los derechos de la herencia, "lo que Pilar ofrece son tierras que no tienen valor alguno, derechos de pozos, bienes agrícolas, derechos agrarios, todo vinculado con actividades agrícolas y ganaderas, que a nosotros no nos sirven para nada", señaló Fernando Osuna. En ese sentido, añadió, "cuando no los vende es porque no los quiere nadie, y nos los quiere endosar a nosotros".

Osuna aseguró que el acuerdo todavía es posible pero lo ve "difícil", por eso todo indica que habrá que esperar a la resolución por parte de la Audiencia Provincial de Soria del recurso presentado por la hija de la Duquesa Roja, que se espera para el mes de abril.

La imposibilidad del acuerdo viene marcado porque Pilar González de Gregorio considera que sólo le correspondería pagar únicamente una cuarta parte de la legítima estricta, la herencia a la que siempre tienen derecho los hijos, y no esa misma proporción en su herencia mejorada, puesto que su padre se la concedió exclusivamente a ella.

El abogado de la demandante considera que la sentencia es clara, ha de abonar la parte proporcional de toda su herencia, como han hecho los otros hermanos, Leoncio, Gabriel y Javier (estos dos últimos llegaron a un acuerdo previo a la celebración del juicio). "La jueza ha querido celebrar esta vistilla para que no haya dudas, y de inicio ha propuesto un acuerdo que no ha sido posible porque a Rosario sólo le ofrecen tierras", explicó el letrado sobre la voluntad de la jueza de solucionar el asunto, "en un exceso de garantías, y para no incurrir en indefensión" de la demandada.