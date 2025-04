La jueza obliga a la hija de la Duquesa Roja a pagar ya a su hermanastra

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Nuevo capítulo en la travesía judicial por su herencia de Rosario Bermudo, la hija del marido de la Duquesa Roja, Leoncio González de Gregorio, nacida de la relación extramatrimonial con una empleada de la familia. En esta ocasión, el juzgado vuelve a darle la razón y obliga a su hermanastra, Pilar González de Gregorio Álvarez de Toledo, a que le abone la parte correspondiente de la herencia que recibió de su progenitor, en concreto la cantidad de 784.963 euros, además de imponerle las costas del último trámite judicial que ahora resuelve un nuevo auto, el de la vistilla celebrada entre las partes el pasado 26 de marzo por la impugnación que presentó la aristócrata.

El auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria, que se encarga de la causa, rechaza la impugnación presentada por la hija de la Duquesa Roja y le dice que ha de proseguir la ejecución provisional de la sentencia emitida en octubre por esta misma instancia, que determinó efectuar el pago. Aunque Pilar González de Gregorio recurrió el fallo ante la Audiencia Provincial de Soria, cuya resolución se espera para finales de este mes, el juzgado ordenó la ejecución provisional y por lo tanto el abono a Rosario Bermudo, al margen de cómo se resuelva con posterioridad el recurso.

La hermanastra de Bermudo considera que no está obligada a pagar más que la parte correspondiente a la herencia denominada legítima, que es igual para todos los hermanos, pero no la porción de la herencia mejorada que su padre le dejó exclusivamente a ella.

El abogado de Rosario Bermudo, Fernando Osuna, quien reconoció que ella está «muy contenta» porque la jueza le vuelve a dar la razón, avanzó que su bufete ya ha elaborado la petición de ejecución provisional, puesto que hasta ahora su defendida no ha recibido cantidad alguna, a pesar de las sentencias favorables. Reclamarán al juzgado que vuelva a decretar el embargo de las cuentas bancarias de la aristócrata, y si no hubiera fondos, no descartan recurrir al pago con el palacio de Quintana Redonda, uno de los mayores activos de Pilar González de Gregorio. «Tendría que salir a subasta, y con ese dinero ya cobra Rosario», apuntó Osuna, que, no obstante, considera que no será necesario llegar a ese extremo.

Por ahora, Rosario Bermudo no ha recibido ninguna cantidad ni de Pilar ni de su hermano Leoncio, los dos que llegaron al juzgado disconformes con lo que tendría que abonarle a su hermanastra, después de que los tribunales reconocieran su filiación y posteriormente el derecho a su parte de la herencia. Con quienes sí llegó a un acuerdo previo al juicio, y por lo tanto ya ha percibido dicho dinero, es con sus otros dos hermanastros, Gabriel y Javier.

Hay que recordar que Rosario Bermudo lleva más de diez años litigando por el reconocimiento de la paternidad de Leoncio González de Gregorio, ya fallecido, quien fuera marido de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, XXI duquesa de Medina Sidonia, prueba de ADN incluida. Una vez conseguido, el siguiente paso fue la reclamación de la herencia que le correspondía y aunque ya hay sentencia en primera instancia, todavía falta por resolver el recurso de la Audiencia Provincial de Soria y podría haber más recursos.