FOES rechaza el sistema de cobro por superficie en la nueva Ordenanza de residuos de Soria

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, FOES, junto a varias de sus Asociaciones Sectoriales han presentado alegaciones a la nueva Ordenanza reguladora de la Prestación Patrimonial Pública no Tributaria (PPPNT) para el servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Soria, al considerar que "el modelo propuesto penaliza injustamente al tejido empresarial y agrava la presión fiscal sobre autónomos, comercios y pymes".

“Tarificar por superficie no es justo ni proporcional”, señala FOES como una de las principales críticas. Considera que el hecho de que las tarifas vengan establecidas en función de la superficie, en vez de en función de los residuos, no refleja la realidad de generación de residuos. Además, indica, "no hay que olvidar que las empresas ya tienen la obligación legal de gestionar y pagar a gestores autorizados por sus residuos industriales".

Por otra parte, la conversión de la actual tasa fiscal en una PPPNT (Prestación Patrimonial Pública no Tributaria) supone un encarecimiento medio superior al 28% en muchos casos, al que hay que sumarle el 10 % de IVA, siendo la subida efectiva superior al 38%, sostiene FOES. En el caso de los autónomos, ese IVA no es deducible, lo que supone un sobrecoste directo e irreversible, añade la federación. "Tampoco los ciudadanos pueden deducirse este IVA, por lo que verán incrementado su recibo sin contraprestación fiscal alguna".

Asimismo, recalca FOES, “lo más preocupante es que este cambio se ha planteado sin una memoria económica que justifique el nuevo coste, sin un estudio real de los residuos generados por actividad y sin ningún tipo de bonificación o progresividad para quienes menos generan”, tal como recoge las alegaciones.

La normativa nacional, que traspone la Directiva Europea 2018/851, obliga a que los servicios de residuos se financien de forma suficiente y sin déficit, pero no impone una subida automática ni exige el uso exclusivo de la PPPNT, recuerda. De hecho, matiza que otros muchos municipios han optado por mantener el modelo de tasa, más transparente, sin IVA y con mayor control fiscal. Algunos incluso han incorporado tarifación por generación estimada, bonificaciones por separación de residuos o medidas específicas para proteger al pequeño comercio y la actividad económica local.

“La norma europea permite flexibilidad, pero aquí se ha optado por la opción más gravosa y menos ajustada a la realidad de Soria”, se lamenta desde FOES y sus asociaciones.

Lejos de fomentar el reciclaje o la reducción de residuos, el modelo propuesto no premia el esfuerzo ambiental. No hay bonificaciones por separación selectiva, ni por baja generación, ni por compromisos con la economía circular. Además, se ignoran las buenas prácticas y los contextos particulares, como comercios afectados por obras, pequeños talleres o negocios de escaso volumen.

Ante esta nueva ordenanza, la Federación y sus Asociaciones proponen un sistema más equitativo y gradual y en concreto, estudiar la forma de optimizar la gestión en el servicio de basuras, al objeto de reducir costes operativos y ser más eficientes, y con ello no tener que repercutir tanto incremento de costes sobre los bolsillos de los ciudadanos sorianos y de las empresas.

Además, proponen modificar el criterio exclusivo de tarificación por superficie, considerando otros factores como el tipo de actividad realizada, el volumen real de residuos generados y el número de trabajadores o personas responsables de la generación de los residuos, en lugar de basarse únicamente en el tamaño del local.

Repensar el cambio de modelo de tasa a PPPNT, aplicar bonificaciones para empresas que acrediten buenas prácticas en materia de residuos, y una mayor transparencia pública sobre los costes que justifican la nueva estructura tarifaria, son otras propuestas planteadas en las Alegaciones.

Para finalizar FOES y sus Asociaciones señalan que la propia Comisión Europea ha aclarado que para la trasposición de la Directiva Europea (UE) 2018/851, la creación de una tasa municipal obligatoria, no es la única vía para cumplir con la normativa. De hecho, lo que Europa exige es que los sistemas de financiación sean transparentes y proporcionales, y que cubran los costes reales de forma justa. Esto abre la puerta a múltiples alternativas que van más allá del incremento tarifario, tales como la eficiencia en la gestión, la introducción de incentivos a buenas prácticas, o compensaciones fiscales cruzadas, son opciones que otros municipios están poniendo en marcha, siendo además varias de las opciones planteadas al Ayuntamiento en las alegaciones presentadas el 8 de abril.