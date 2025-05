Serrano apela al "sentido común", la macro incineradora no estará en Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria es la que menos residuos genera de toda Castilla y León, además de ser una provincia periférica, por lo que «el sentido común» al que apeló el presidente de la Diputación, Benito Serrano, pone de manifiesto que Soria no será la sede de la macro incineradora que ha planteado la Junta de Castilla y León, con carácter único, para tratar el conjunto de residuos de la Comunidad Autónoma.

«Ahora, con un modelo único, hay que buscar la centralidad porque hablamos de camiones, de movimientos de residuos... Si estamos intentando eliminar la huella de carbono por un lado no podemos estar arrastrando mercancías con camiones de un lado a otro. Es el planteamiento desde el principio, aunque sí es cierto que cuesta mucho dinero y lo vamos a pagar entre todos», explicó el presidente de la Diputación de Soria, quien añadió, «encima que somos los que menos generamos, es de sentido común. Si lo tuviésemos que llevar a León, pues bueno, pero los que más generan, si lo tuviésemos que traer todo aquí... Nunca se había planteado, ni siquiera cuando se barajaban dos (incineradoras), sino puntos céntricos, equidistantes entre ellas».

Serrano indicó que las nueve diputaciones han estado de acuerdo desde el principio, «porque no cabe otra, y la Comunidad es muy extensa», poniendo en contexto que se trata de un Real Decreto en materia de residuos que responde a una directiva europea con unos plazos que cumplir.

Precisamente en la jornada del lunes, el PP del Ayuntamiento de Burgos manifestó su rechazo, de un día para otro, a una incineradora en el proyecto de reforma de su centro de tratamiento de residuos, CTR, por «la preocupación» y la «alarma ciudadana», según los concejales de Burgos, tal y como publicó este periódico.

«A algún sitio se tendrá que llevar. Vamos a seguir trabajando con ese modelo. No es un tema de querer una o cinco, sino un problema de volumen. Estábamos las nueve diputaciones trabajando en ese proyecto, bastante tiempo, y el día que se fije el sitio y el modelo saldrán voces que digan, en mi casa no, en la del vecino, lo que siempre ha ocurrido con estas cuestiones. Pero como no somos pioneros, en Europa hay países que nos llevan bastante ventaja, nos permite ver lo bueno y lo malo que se ha hecho en otros sitios. Tenemos más posibilidades de elegir», comentó el presidente provincial.

Serrano aseguró que la provincia intentará reciclar la mayor parte de los residuos que genera en el centro de tratamiento de residuos, ubicado en Golmayo y pendiente de un proyecto para su remodelación y ampliación, «pero el resto tendrá que ir a algún sitio», matizó.

En ese mismo sentido, concluyó, «es innegable que los residuos van a seguir generándose y los vamos a tener que tratar, y tiene que ser en algún sitio. Esa es nuestra obligación, darle solución a ese problema».

Por último, manifestó: «El modelo de reciclaje hay que hacerlo sí o sí. Es un mandato de la UE y si no lo vamos a pagar. Nadie ha hablado de ponerlo en un pueblo u otro. El sentido común lo que dice, hablo como Diputación de Soria, es que a nosotros nunca se nos ha planteado el llevar residuos a Soria. Siempre hemos hablado de sacarlos, porque somos los que menos generamos, y que vayan donde tengan que ir para tratarlos».