Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Su licencia era de bar restaurante, pero cambió a bar de copas y se quedó con el aislamiento que tenía. De manera que la modificación de actividad no se acompañó de una protección acústica acorde y los vecinos de la comunidad donde se ubica el establecimiento llevan sufriendo desde entonces unos ruidos que uno de los afectados califica de «insoportables». Son 20 años de molestias, sin que se haya puesto remedio a la situación, después de unos trámites que, a tenor del resumen que realiza el Procurador del Común, resultan curiosos. Un calvario desde 2005 que ha llevado a la institución a instar al Ayuntamiento a que solucione el asunto y garantice el derecho al descanso vecinal. Un derecho recogido, como recuerda, nada menos que por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Los vecinos se han encontrado con un doble laberinto: el sucedido en su día con el cambio de licencia y el posterior, cuando se animaron a reclamar, en relación a las mediciones de ruidos.

En cuanto a lo primero, el relato de los hechos por parte del Procurador es claro: una Resolución de Alcaldía de mayo de 2005 modificó «la categoría del establecimiento, ya que pasó de bar-restaurante a otro destinado a bar categoría especial sin tramitar ningún procedimiento administrativo». Ya en 2003 había solicitado la nueva categoría. Entonces «se requirió al peticionario que aportase proyecto específico de aislamiento de local redactado por técnico competente, sin que haya constancia de ningún trámite ulterior». Como restaurante, llevaba funcionando desde 1999.

En cuanto a las mediciones, lo sucedido es también enrevesado. Consta una de 2010, realizada a raíz de un cambio de titularidad y por la nueva titular del negocio. Como era de esperar, la conclusión fue que «el local está correctamente adecuado para el funcionamiento en el mismo de la actividad solicitada», aunque se recomendó una mínima corrección en la puerta de entrada y poner tacos de goma en sillas y banquetes.

El vecino que alega los ruidos «insoportables» refiere que en la última reunión de la comunidad «se nos informa que el local en cuestión se insonorizó para restaurante con una insonorización acorde con el negocio de un restaurante». Por lo demás, el Ayuntamiento envió a la Unidad de Vigilancia y Control Urbanístico y Administrativo para medir los ruidos y «poder determinar si dicho local cumple los niveles». Y cuando el asunto parecía encarrilado, se hace patente la mala suerte de los vecinos.

La vivienda elegida para la medición «no contesta al teléfono de esta Unidad». Y la Unidad «no tiene medios adecuados para realizar una medición de ruidos más allá de cuando se efectúa la actividad normal del establecimiento y es requerida la Policía por el alertante, sin un protocolo establecido».

En fin, la arquitecta municipal es conocedora de la queja y aunque «no está entre sus funciones la de informar» sobre licencias y ruidos (porque existe una plaza de «jefe de Oficina Técnica de Obras Particulares Menores y Calidad Ambiental») confirma que no se ha hecho ninguna medición de ruidos por la Unidad de Vigilancia y Control Urbanístico y Administrativo. Pero visto el expediente «observa una posible irregularidad en las diversas autorizaciones de cambio de titularidad con cambio de categoría del establecimiento», lo que comunica a los servicios jurídicos. Finalmente, el Ayuntamiento, no se sabe cómo, hace una medición, pero los vecinos ignoran su resultado y si se han impuesto medidas correctoras. Lo que tienen claro es que las molestias continúan.

El Procurador insta al Ayuntamiento a que, si sobre la base de esa medición, se detectan incumplimientos, requiera al bar de copas a que los subsane. Y en su caso, mientras se solucionan las deficiencias, retire al local los equipos de música. Finalmente, el establecimiento debería contar con un limitador-controlador de los equipos de música (si no lo tuviera), con el fin de que los técnicos municipales puedan acceder a las lecturas de los niveles sonoros de forma remota.