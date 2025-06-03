Defensa realizará un centro tecnológico avanzado en el polígono de Valcorba en Soria, NUMANT-IA

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La relación de Soria con las tecnologías y la implantación de instituciones nacionales sigue de enhorabuena. El Ayuntamiento acaba de avanzar que el Ministerio de Defensa instalará en el polígono de Valcorba de Soria un Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas. A juzgar por su nombre, NUMANT-IA, la inteligencia artificial tendrá mucho que ver con el desarrollo.

La descentralización de instituciones, dentro de las políticas del reto demográfico, ha acercado a Soria el Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social y el Centro Nacional de Fotografía en el antiguo Banco de España. Ambos en construcción, también está en obras un centro de atención de protección internacional.

