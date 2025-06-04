Anestesistas de Soria irán al Hospital de Burgos en verano para hacer guardias

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Anestesistas de Soria harán guardias en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) para cubrir la escasez de sanitarios en esta especialidad provocada por la reciente marcha de un segundo anestesista a la sanidad privada, según reconoció este miércoles la Delegación Territorial de la Junta en Soria.

El dato no deja de ser curioso ya que lo normal es que sean especialistas sanitarios de Burgos los que vienen a reforzar la sanidad soriana cuando hay falta de efectivos, pero esta vez será al revés, es decir, especialistas de la sanidad soriana se desplazarán a la provincia limítrofe para reforzar su sanidad.

Fuentes de la Delegación Territorial han explicado que en estos momentos se está suscribiendo un proyecto de gestión compartida entre los Complejos Asistenciales de Soria y Burgos para la realización de guardias de anestesia por parte de los profesionales de Soria en el hospital burgalés.

Señalan que la plantilla actual del hospital soriano está cubierta al 100% y que conocida la situación del Hospital de Burgos "se pidió colaboración y anestesistas de Soria han accedido voluntariamente a la realización de guardias, manteniendo en todo momento el cumplimiento de su jornada laboral y garantizando la actividad quirúrgica en el hospital soriano".

Recuerdan además que la realización de proyectos de gestión compartida "es una acción más de colaboración entre centros hospitalarios de la región que pueden pasar por momentos coyunturales de falta de efectivos por la falta de especialistas de determinadas especialidades" ya que "Castilla y León trabaja en red y como una única área sanitaria".

.