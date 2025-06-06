Cangrejos, remolacha y talento para traer a Soria la plata en el concurso de cocina para celíacos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El talento soriano vuelve a brillar en la cocina y esta vez lo hace de la mano de un joven chef que se está formando en la ciudad. En esta ocasión el reto era elaborar un menú apto para celíacos dentro de la novena edición del concurso Celichef. El resultado, una plata que muestra que hay cantera.

El alumno del CIFP La Merced Alvaro Torres del Val, estudiante de primer curso del CFGM Cocina y Gastronomía, obtuvo el segundo puesto en la final de la XI edición del concurso Celichef, disputado el pasado miércoles en Valladolid, en una apuesta por demostrar el talento en la cocina sin gluten.

El alumno soriano defendió en la final tres platos aptos para celiacos, como marca el reto de este concurso que busca demostrar el talento, la creatividad y el compromiso de los futuros chefs con la cocina sin gluten. El concurso está dirigido a estudiantes de las distintas escuelas de hostelería de la región y está promovido por ACECALE, la asociación celiaca de Castilla y León, que busca, con esta iniciativa, probar las habilidades culinarias de los futuros profesionales y su capacidad para adaptarse a las necesidades del colectivo celíaco, promoviendo una gastronomía inclusiva, segura y de calidad.

Detalle de uno de los platos presentados a concurso por el alumno del CIFP La Merced.HDS

En el caso de Álvaro Torres, obtuvo, además de este segundo puesto, un accésit a la mejor narración culinaria, por su capacidad para transmitir la historia y la intención detrás de cada plato, emocionando al jurado con sus explicaciones detalladas y sensibles. El premio consistió en un cheque regalo valorado en 50€ para canjear en supermercados Gadis, patrocinador del concurso. Además, todos los finalistas fueron obsequiados con lotes de productos gastronómicos procedentes de Alimentos de Valladolid, Ávila Auténtica y LUPA, así como tarjetas regalo de Carrefour y Gadis, y una dotación de electrodomésticos gracias al patrocinio de Russell Hobbs.

Alvaro Torres defendió su propuesta con tres platos, un entrante de remolacha, nata y trufa, que resalta la terrosidad de la remolacha con la suavidad de la nata y la intensidad de la trufa; un plato principal con morro, cangrejo señal y azafrán, en una fusión de mar y tierra que combina el sabor profundo del morro con el refinamiento del azafrán y la textura única del cangrejo y culminó con el postre que, bajo el título de Feria, se ofrecía como un dulce innovador que encierra la esencia festiva, con capas de sabor cuidadosamente combinadas para sorprender al paladar.

Es la primera vez que Torres se enfrenta a un reto de estas características y se hizo un hueco en una final, después de defender su propuesta en la semifinal celebrada en Ávila y donde ofreció una ensalada de verduras de temporada con trucha, un milhojas de pollo y praliné de Duxelle de Boletus y Queso Cremoso con Trufa y un coulant de Pistacho con helado de queso de Ágreda.

El estudiante del CIFP La Merced compartió la final junto a Eva Domínguez, del CIFP Ciudad de Zamora y Lucía Benavides del IES Felipe VI de Segovia, que se proclamó campeona de esta final.

Cada participante contó con 150 minutos para preparar un menú completo con el que tuvieron que demostrar su destreza y capacidad innovadora ante un jurado de expertos ,compuesto por Álvaro Hinojal, del restaurante Alquimia, Marc Segarra, del restaurante La Refectoria, y Miguel Ángel de la Cruz, del restaurante La Botica, quienes aportaron su experiencia y criterio gastronómico para evaluar las propuestas de los concursantes.