La Aemet eleva los avisos por tormentas y granizo a nivel naranja ante la llegada de una DANA atlántica

El episodio de tormentas y granizo se recrudecerá este martes o al menos eso figura en la previsión del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) eleva a nivel naranja su aviso por tormentas en el tercio norte de Soria. Engloba desde la capital hacia La Rioja, incluyendo las comarcas de Pinares, El Valle, Tierras Altas y el Moncayo. Una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) surgida en el Atlántico promete llegar con fuertes precipitaciones hasta su 'reabsorción'.

El aviso para este martes presenta un "riesgo importante" (nivel naranja) en el norte soriano por tormentas que "pueden ir con chubascos fuertes, granizo grande y rachas muy fuertes de viento". El la franja central de Soria (Meseta) y en el sur (Sistema Central) el aviso es sólo por "riesgo" (nivel amarillo). En todos los casos los avisos de la Aemet dan comienzo a las 14.00 horas para finalizar a medianoche.

Meteorología alerta además de un segundo aviso causado por el desplazamiento de la DANA atlántica, en este caso amarillo, por fuertes lluvias en el tercio norte. Pueden caer hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora, siempre según las previsiones oficiales. El horario, idéntico al antes mencionado.

Para el miércoles la situación se repite aunque por el momento parece que todos los avisos se quedarán en nivel amarillo. De 12.00 horas a medianoche habrá que estar doblemente alerta por tormentas, de nuevo con posibilidad de granizo y rachas fuertes de viento; y por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado y hora. La Aemet incluye a toda la provincia, al resto de Castilla y León, a La Rioja o al norte de Guadalajara. Salvo la frontera con Aragón, Soria estará rodeada.

El jueves buena parte de la península se despeja pero Soria no, aunque sólo afectará a la madrugada. Junto con La Rioja y dos comarcas entre Huesca y Lérida, serán los territorios que recibirán nuevos avisos amarillos por tormentas, "más probables en el este", y lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado y hora. Irán de la medianoche a las 4.00 horas para dar paso a una jornada soleada y parece que más tranquila.

En resumen, este martes por la tarde y la noche la evolución de la DANA atlántica puede dejar situaciones complicadas, especialmente en el norte de Soria, el miércoles por la tarde baja el nivel de aviso pero sigue habiendo riesgo y se prolongará hasta las primeras horas del jueves. En carretera, en el campo, en el monte o en el andamio, habrá que estar muy atentos a los posibles cambios.