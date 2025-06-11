El PSOE de Vinuesa muestra su "preocupación" por la falta de médicos en el consultorio

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El PSOE Vinuesa traslada su "preocupación" e "indignación" por la situación que se registra en el centro de salud de la localidad donde, aseguran, falta de médicos desde el pasado 3 de junio. Los socialistas constatan que desde esa fecha los dos titulares asignados al centro se encuentran de baja y por lo tanto, "se ha generado una situación muy complicada no solo en la localidad sino también en Molinos de Duero y Salduero y la residencia de personas mayores", cuya cobertura de atención sanitaria se hace desde el centro visontino.

Para el Grupo Municipal Socialista esta coyuntura demuestra una “falta total de previsión” por parte de la Consejería de Sanidad y la Delegación Territorial en Soria, ya que uno de los médicos se encuentra de baja paternal y por lo tanto “era previsible que se iba a acoger a su derecho”.

Una de las soluciones que se están facilitando ante la baja de los profesionales del consultorio visontino es que las personas que necesiten asistencia médica se desplacen al centro de salud de Covaleda por la vía de urgencias. El centro cuenta con dos médicos que de este modo tienen que atender además de a sus pacientes, a los vecinos de Vinuesa, Molinos y Salduero.

Desde el PSOE se cuestionan si no cabe el riesgo de que se colapse este servicio "a pesar de la buena voluntad y la profesionalidad de sus dos médicos". Además de denunciar la dificultad de asegurar el desplazamiento de personas mayores que no disponen de vehículo propio.

"La Junta de Castilla y León no está haciendo sus deberes en materia sanitaria, no está facilitando una solución efectiva a nuestros vecinos", afirma el PSOE, que pregunta si también tienen que acudir a urgencias quienes solo necesitan la renovación de sus tratamientos y recetas, o los trabajadores que necesitan pedir una baja laboral o renovarla.

El PSOE recuerda que el 3 de junio se celebró en Covaleda un Consejo de Salud de la Zona Básica de Pinares en en el que se informó sobre esta “complicada” situación y "una semana más tarde no ha llegado la solución". Indica en un comunicado que en estos días se han dado explicaciones a los miembros de la corporación visontina “que no son convincentes y más escuchando las declaraciones de la delegada territorial de la Junta ayer hablando del programa de fidelización de profesionales en el ámbito rural en el que no aparecía la zona Básica de Salud de Pinares".

Los socialistas informan de que son seis las plazas de médicos adscritos a esta área, repartidos en dos facultativos para cada uno de los consultorios de Covaleda, Duruelo de la Sierra y Vinuesa cubriendo ésta a la población de Molinos de Duero y Salduero.

"La realidad a fecha de hoy es que la cobertura sanitaria en la zona de Pinares se ha reducido en un tercio de los profesionales médicos asignados en unos momentos muy complicados ya que de cara al verano, la población en toda la comarca se multiplica por diez con la llegada de veraneantes, turistas y campamentos, a los que también hay que atender", señala el PSOE en el comunicado, por lo que incide, "es urgente la búsqueda de una solución efectiva. La falta de médicos no se puede demorar más. La Consejería de Sanidad se escuda en el mantra eterno de que faltan profesionales sin ofrecer soluciones ni hacer verdaderamente atractivas las plazas en el ámbito rural".