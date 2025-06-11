El PP denuncia el "abandono" del Ayuntamiento de Soria a microempresas y autónomos

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, denuncia el "abandono total" por parte del Ayuntamiento de microempresas y autónomos. La concejala explica que un año después de cerrarse las convocatoria de ayudas a este tipo de empresas desde el Consistorio "no se ha resuelto" y que además está paralizada las subvenciones que deberían salir este año. Para el PP esto ocurre "porque se tiene la cabeza en otras cosas".

Izquierdo recordó que desde el Ayuntamiento de Soria se mantienen dos líneas que llevan funcionando varios años con datos positivos, son más de 400 las empresas beneficiadas y más de 700.000 euros la aportación municipal. La primera línea va vinculada a ayudas de inversión o alquiler en el primer año del nuevo negocio y la segunda mejoras y sostenibilidad. En ambos casos el tope de la subvención es de 2.000 euros.

La queja del PP se sustenta en que la convocatoria relativa al año pasado está sin resolver a pesar de que hace más de un año que se cerró el plazo de presentación de peticiones. "La convocatoria de alquiler se cerró el 30 de abril, con 30 solicitudes, y la de mejora de imagen el 6 de junio, y ha pasado más de un año y no están resueltas", lamentó. "Es gravísimo", insistió Izquierdo apuntando demás que esa convocatoria sirve para cubrir los gastos de las anualidades 22 y 23 principalmente.

La segunda cuestión, según explicaron desde el PP, es que no solo se ha paralizado la resolución, sino que además no se ha publicado la nueva convocatoria que debería cubrir los gastos de 2024. "¿No merecen más respaldo los emprendedores y autónomos? ¿A qué esperan?", señaló.

Izquierdo recalca que "no valen excusas" y que se debe "actualizar y resolver" este programa de ayudas. "Lo que vemos es desinterés", aseguró porque "el Ayuntamiento está más preocupado de la agenda institucional que del día a día".