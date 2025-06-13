La UVa en Soria desarrolla una máscara "pionera" que contribuirá a mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades respiratorias

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Universidad de Valladolid ha desarrollado una máscara “pionera” que contribuirá a mejorar la calidad de vida de miles de personas con enfermedades respiratorias, que se enmarca en el proyecto ‘DISEJUF’ y está liderado por el investigador del Campus Duques de Soria, Diego Fernández Lázaro, en colaboración con investigadores de la Universidad de León.

Este proyecto pretende desarrollar un producto sanitario capaz de mejorar la fuerza muscular inspiratoria y espiratoria, la función pulmonar, la disnea, la capacidad de ejercicio e incrementar la calidad de vida… de miles de personas que sufren enfermedades respiratorias crónicas.

Las enfermedades respiratorias crónicas, como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, afectan a casi quinientos millones de personas en todo el mundo, siendo un de las causas de discapacidad y muerte más importantes a nivel mundial. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, es, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tercera causa de muerte a nivel global.

Pese a su importancia, estas patologías no suelen ocupar espacios preeminentes en los debates sobre salud mundial. En este contexto, Diego Fernández Lázaro, investigador del área de Histología de la Uva (Grupo Reconocido de Investigación Neurobiología), en colaboración con los investigadores de la Universidad de León Jesús Seco y Juan Felipe García, ha desarrollado un producto sanitario pionero capaz de mejorar la calidad de vida de estos enfermos a través del entrenamiento muscular respiratorio.

Eficacia

Estudios previos desarrollados por el equipo de Fernández Lázaro confirman la eficacia del entrenamiento muscular para mejorar los parámetros respiratorios y físicos en los pacientes tras una intervención de entre cuatro y seis semanas. Esto coloca al entrenamiento muscular respiratorio como una de las herramientas más adecuadas para tratar los principales síntomas de estas patologías.

Este tratamiento permite a los enfermos mejorar la tolerancia a la fatiga, mejorar la eficiencia respiratoria, así como el incremento del estado físico. Todo ello provoca en los pacientes un aumento en la calidad de vida y de las actividades de la vida diaria.

Tras los resultados obtenidos hasta el momento en investigaciones anteriores, los investigadores desarrollarán, fabricarán y comercializarán el primer dispositivo de entrenamiento muscular respiratorio no invasivo automatizado de Atención Domiciliaria Digitalizada mediante telemedicina de precisión. ‘DISEJUF’ es un producto sanitario activo (depende de energía no generada por el cuerpo humano para funcionar), terapéutico (restaura funciones biológicas) y de apoyo al diagnóstico (proporciona información para la detección, el control o el tratamiento de estados de salud y de enfermedades). Este dispositivo consiste en una mascarilla de entrenamiento muscular respiratorio con restricción controlada de aire que permite fortalecer la musculatura respiratoria y el desarrollo de la capacidad pulmonar.

Esta nueva mascarilla inteligente incorpora funciones de telemedicina y digitalización, convirtiéndose en una herramienta innovadora para el seguimiento de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. El dispositivo permite el intercambio de información entre usuarios y profesionales sanitarios en tiempo real, gracias a una aplicación móvil integrada que facilita la toma de decisiones clínicas inmediatas.

Tecnología transformadora

Según los investigadores, esta tecnología podría transformar el manejo de estos pacientes, al permitir un seguimiento continuo del tratamiento, la detección temprana de anomalías respiratorias y el cribado precoz. Además, ‘DISEJUF’ plantea un uso alternativo en personas sanas físicamente activas, con el objetivo de ofrecer una monitorización respiratoria completa, incrementar su calidad de vida y mejorar el rendimiento físico/deportivo.

Boceto de la máscara.HDS

Adicionalmente, ‘DISEJUF’ ofrece un sistema de cuidados del enfermo que libera al cuidador, que proporciona una mejor disposición física y mental para realizar las tareas del cuidado. Por lo que los beneficios del dispositivo no solo afectan a los pacientes sino también a su entorno más cercano, mejorando la calidad de vida de todos.

Esta propuesta, premiada en la última edición del concurso ‘Iniciativa Campus Emprendedor’ enmarcado en el Plan TCUE, se encuentra ya en una fase intermedia de la vida del proyecto con un prototipo completamente desarrollado y se espera que próximamente pueda explotarse comercialmente.