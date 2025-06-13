"El torero más grande de la historia vuelve a Soria": la lona gigante instalada en la plaza de toros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

A falta de trece días para el pregón de fiestas, Soria ya huele a toro. Y no es de extrañar, la vuelta de la empresa Tauroemoción a la ciudad numantina es lo que tiene: una promoción y marketing agresivo a la vez que atractivo y visual.

Hoy, no hay comercio sin sus carteles y flyers, paredes o espacios públicos permitidos con carteleras de metro por setenta y banderolas en las farolas con los rostros de Morante, Emilio, Marco, Joselito, Rubén Sanz, Galván, Leonardo, Guillermo o Pérez de Gregorio.

Pero si algo destaca sobremanera es la espectacular lona instalada en una de las torres de la plaza de toros de Soria. En ella, aparece una imagen de Morante de la Puebla, con su nombre seguido del lema "El torero más grande de la historia vuelve a Soria".

Los carteles de la feria de San Juan 2025 son los siguientes:

Miércoles El Pregón 25 de junio, toros de El Canario para: Leonardo, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez de Gregorio.

Sábado Agés 28 de junio, toros de Los Maños para: Joselito Adame, Rubén Sanz y David Galván.

Domingo de Calderas 29 de junio, toros de Antonio Bañuelos para: Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Marco Pérez.

Tauroemoción pone al alcance del aficionado importantes descuentos para jóvenes, jubilados, desempleados, peñas taurinas o el día del niño, en el cual los menores de 15 años disfrutarán de la corrida de Los Maños por solo 1 euro.

La información más detallada se puede encontrar en la web www.tauroemocion.es o sus redes sociales.