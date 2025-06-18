El PSOE de Soria denuncia la "situación insostenible" del operativo contra el fuego

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Los secretarios de Transición Ecológica y Vivienda del PSOE de Soria, Yolanda Santos y Carlos Llorente denuncian la "situación insostenible" del operativo contra incendios de la Junta. Aunque los socialistas explicaron la situación de Soria hicieron extensible su preocupación al resto de Castilla y León. Las denuncia vienen tras reuniones con profesionales y ayuntamientos.

Llorente centró su exposición en la situación de los Agentes Medioambientales. El socialista explicó que la Relación de Puestos de Trabajo en la provincia la forman 135 plazas y "los últimos datos que tenemos, no actualizados, nos dicen que son 54 sin cubrir, pero podrían ser más". Llorente incidió en que el concurso de traslado de la Junta está aún sin resolver (23 de junio) y tampoco se ha resuelto ni el proceso de estabilización ni la oferta de empleo pública de 2023. "Es la pescadilla que se muerde la cola", resumió. La situación se agrava en algunas de las 11 comarcas en las que está dividida Soria con los casos más graves en Covaleda y Vinuesa con solo 4 de sus 12 plazas cubiertas en una zona con una amplia zona forestal y Parque Natural.

Desde el PSOE recordaron que el dispositivo por alto riesgo de incendios está activo desde el pasado 12 de junio, sin que se hayan resultado estas cuestiones. "Exigimos a la Junta la cobertura urgente, no se puede dejar abandonada a la provincia", subrayó.

Santos recalcó que en el plan Infocal trabaja un amplio colectivo de personas además de los Agentes Medioambientales que abordan desde la detección temprana a la la extinción del incendio. "No queremos alarmar, pero la situación es insostenible", asegura. La socialista explicó que, por ejemplo, no todas las torretas están activas y que la Junta "planeaba quitar 14". "Los trabajadores nos trasladan preocupación, no solo por el propio daño de los incendios, sino también por la seguridad de las personas", remarca.

"Pedimos un trabajo serio, con una reflexión, y que esté todo organizado, esperamos un modelo de gestión forestal serio y eficaz", concluyó Santos.