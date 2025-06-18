En fotos: La Subdelegación de Defensa celebra sus 31 años en Soria

Con motivo de su 31º aniversario, la Subdelegación de Defensa en Soria ha rendido homenaje a los 22 reservistas voluntarios de la provincia y ha hecho entrega de la Bandera de Percha a la directora del Museo Numantino.

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria

Acto presidido por el Delegado de Defensa en CyL con izado de banderas, condecoraciones, homenajes y vino español.MonteseguroFoto 31 Aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria